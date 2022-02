Puskin: Anyegin levele Tatjánához

Tudom, megsérti most magát

Fájdalmas titkom vallomása.

Szemének büszke, nyílt vonása

Mily megvetésbe fordul át!

Mit akarok? Mi cél vezethet,

Hogy így feltárom lelkemet?

Csak arra lesz ok, hogy nevethet,

S ki is csúfol majd, meglehet.

Megláttam egyszer lánykorában

Egy szikra vonzalmat magában,

De hinni nem mertem neki.

S nem szép szokás szerint feleltem:

Féltem, szabadságát a lelkem

– Bár untam – elveszítheti.

S közénk állt még egy gyászos óra…

Lenszkij bús áldozatja lett…

Eltéptem szívem, veszte óta,

Mindentől, mit kedvelhetett;

Függetlenül, mástól nem értve,

Azt hittem, kárpótlás nekem

A csend s szabadság. Istenem!

Tévedtem s megbűnhödtem érte!

Követni mindenütt magát,

Mozdulatát kísérni szemmel,

Nézését fogni s mosolyát

Szerelmes-bús tekintetemmel,

Szavát hallgatva fogni fel,

Hogy tökéletesség a bája,

Lábánál kínban égni el…

Ez, ez a boldogság csodája!

Ettől megfoszt a sors. Vakon

Vánszorgok, látását remélve,

Oly drága órám és napom –

S amit kimért a sors szeszélye,

Vesztem, pazarlom életem,

Mert súlya úgyis unt nekem.

Tudom: sok évre nem születtem,

De hogy toldozgassam korom,

Reggel hinnem kell rendületlen,

Hogy aznap látom, asszonyom…

Félek, szerény kérő szavakban

Szigorú szemmel mást se lát,

Csak gyűlölt cselt gyónás alakban –

Már hallom is feddő szavát.

Ha tudná, mit jelent epedve

Szomjazni, míg a vágy hevit,

Lobogni s hűs eszünk követve

Csitítni vérünk lángjait,

Vágyódni, hogy térdét öleljem,

Lábánál sírva vallani,

Kérést, gyónást, panaszt: a lelkem

Minden szavát kimondani –

S tüzem színlelt közönybe zárva

Fegyelmezni szemem, szavam,

Csevegve tettetni magam,

S vidám szemmel nézni magára!…

Mindegy. Szívemmel szállni szembe

Nincs több erőm már, lankadok;

Eldőlt: hatalmában vagyok,

Beletörődtem végzetembe.