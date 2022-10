Radnóti Miklós: Lángok lobognak…

Lángok lobognak és kihunynak lassan s mindörökre

katonák lelke száll most a fényes délkörökre;

egyforma lelkek! ó, mindegy, hogy ez, vagy az ki volt, mi volt,

mig itt a hőség hajlong, amott a fagy sikolt;

a hánykódó hajók ágyúinál honvágytól részeg

és sárga félelemtől rókázó tengerészek!

aknák lebegnek mindenütt, virraszt az érzékeny halál

s dagálykor néha síkos testével partraszáll;

holt férfiak kisérik ringva és széttépett delfinek,

a hajnal ott is fölkél, de nem kell senkinek;

egy gép dörögve száll az égen és sötét árnyéka lenn

némán kiséri röptét a sanda tengeren;

örvény sziszeg felé, jelek szaladnak szét a víz felett,

a zátony vért virágzik tüskés korál helyett;

egész nap bőg a vész, olaj csorog a pontos gépeken,

mögöttük vak düh bujkál s visszhangzó félelem,

majd füstbe fúl a nap s akár a hosszuszáru fájdalom,

úgy hajladoz a hold már a másik oldalon

s lángok lobognak és kihunynak lassan s mindörökre

katonák lelke száll most a fényes délkörökre.