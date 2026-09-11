Szabó Lőrinc: Könyvvel a temetőben

XXVII.

Miután kitagadtak, miután gonosz

szavak s szemek nyilai sziszegtek felém

s a földi hiuság engem is majd megölt:

a növekedő nappal együtt, a bitang

tervek s a léhaság elől, kiszöktem a

munkás Halál terített asztalaihoz,

a temetőbe. Nem meghalni – (óh talán

van még, és lesz is fiatal erőm, magas

céljaimat követni!) – nem meghalni, csak

komolyságot tanulni s megszeretni a

multban s jövőben legnemesebb Senecát.

Már jártam itt, tíz évvel ezelőtt, szelíd

s ügyetlen kisfiú: könyvet hoztam ki és

iróját idéztem. Gyümölcse bíboros

csöppjeit így hullatta akkor is szegény

halottak sírjára a meggyfa… Falusi

kövér szelek dagasztották a lombokat

s – emlékszem – vén kutyánk lelkes szemeiben

ilyenkor titkos szigorúság ragyogott…

Most harmatos a hajnal és zsibonganak

húsomban az erek; duzzadó, friss öröm

a friss világ; darazsak arany pontjai

szikráznak virágról-virágra. Az örök

s ártatlanul buja természet kap belém:

Légy jó, élj és örülj! – biztat az anyaföld,

A hír a csontoké! – súgja a tört kereszt;

s mint tíz évvel ezelőtt, bennem ma is

régi és új világok lelke működik,

mert az élet arcának ráncai mögött

én tegnap láttam már a holnapit.

Nyitókép: MTI/Horváth Tamás

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