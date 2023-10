A Barankovics István Alapítvány ebben a tanévben is közös jövőtervezésre invitálja a fiatalokat.

Második alkalommal hirdet videóesszé pályázatot magyarországi és határon túli 8-12. osztályos általános- és középiskolás diákcsapatok számára „A jövő legyen veled!” 2.0 címmel.

Mi úgy látjuk, a jelen megértése egyben felkészülés a jövőre is.

Semmi sem állandó csak a változás. A változások új perspektívákat nyitnak, de nem egy esetben bizonytalansággal is járnak. Már most is velünk vannak azok a jelenségek, amelyek nagy valószínűséggel befolyásolni fogják, merre halad majd a világ, amely meghatározza a következő generációk életét. Vajon milyen lesz világunk a mesterséges intelligencia korában? Vajon mit gondolnak erről a fiatalok?

A pályázat célja: olyan kreatív videóesszék alkotására való ösztönzés, amely

felkelti a diákok figyelmét a jövőjüket meghatározó, már jelen lévő társadalmi, technikai és lelki folyamatok iránt, és azokra kreatív módon reflektál;

a jövőhöz vezető utak tudatos átgondolására és alakítására ösztönöz;

olyan kompetenciákat fejleszt, amelyek a gyorsan változó világunkban növelik a fiatalok adaptációs képességét.

Pályázati kategóriák:

Olyan videoesszéket várunk, amelyekben a fiatalok elgondolkodnak a jövő társadalmáról és kreatív módon fejtik ki véleményüket a jövőjükkel kapcsolatos valamelyik kategóriában.

Global – Geopolitikai jelenségek és hatásaik, nagy világfolyamatok

– Geopolitikai jelenségek és hatásaik, nagy világfolyamatok Tech – Az informatika fejlődése és a mesterséges intelligencia társadalmi hatása

– Az informatika fejlődése és a mesterséges intelligencia társadalmi hatása Test-lélek-szellem – Életünk, környezetünk, testi-lelki egészségünk és emberi kapcsolataink a felgyorsult világban

Néhány inspiráló résztéma:

egyéni és társadalmi kihívások a mesterséges intelligencia korában

a 4. ipari forradalom következményei

a jövő munkahelyei és munkavállalói kompetenciái

integritás a fake news és a deepfake korában

valóság vs. virtuális valóság

online identitás

környezetünk és az emberiség jövője

a közösségi kapcsolatok alakulása

hogyan változtatja meg a mesterséges intelligencia az életünket

Példák a választott kategória függvényében a lehetséges megválaszolandó kérdésekre:

– Miért gondolják, hogy a választott téma/jelenség a jövőben nagy jelentőséggel bír majd?

– A változás várhatóan milyen előnnyel/hátránnyal, esetleg veszteséggel jár?

– Mit tehetünk? Követjük, a változást és alkalmazkodunk? Vagy esetleg van lehetőségünk a változások irányítására? Mit tehet az állam? Mit tehetünk mi, hétköznapi emberek?

– Milyen világban szeretnénk felnőttként élni?

Pályázati feltételek:

A pályázathoz készítendő videóesszé inspirációs alapjául az Alapítvány Instagram oldalán és a honlapján található Kikötő (Kikötő – Barankovics Alapítvány) és Kikötő+ (Kikötő + – Barankovics Alapítvány) rovatok cikkeinek, valamint az Alapítvány youtube csatornáján megtekinthető múlt évi nyertes videóinak megtekintését javasoljuk. A videók a következő linkeken érhetők el: Most múlik pontosan… – YouTube; Térkép a jövőbe – YouTube; Az EU egyesítése – YouTube

Ha tetszik az anyag, ne habozzanak követni, like-olni és megosztani, mert szükségünk van rá.

A pályázat terjedelme: 3-5 perces videóesszé

A pályázók köre: anyaországi és határon túli 8-12. osztályos 3 fős diákcsapatok és mentoraik.

A pályaművek elbírálása:

Zsűri: A pályamunkákat 3 tagú szakmai zsűri értékeli a következő szempontok szerint: tartalom, kreativitás, vizuális megjelenítés, strukturáltság és az érvelés meggyőző ereje.

A nyertes pályaművek kiválasztása pályázati kategóriánként történik. A szakmai zsűri által kategóriánként legjobbnak ítélt első 3-3 csapat részesül díjazásban a mentortanáraikkal együtt.

Fődíj: A kategóriák első helyezettjei és mentoraik (összesen 12 fő) egy külföldi jutalomutazáson vehetnek részt.

2. díj: e-book olvasók a csapat tagoknak és mentoruknak.

3. díj: külső merevlemezek a csapat tagoknak és mentoruknak.

A pályaművek felhasználása:

A zsűri javaslata alapján a legjobban sikerült pályaműveket a Barankovics István Alapítvány közzéteszi – az erre vonatkozó hozzájárulás alapján – az Alapítvány honlapján, illetve közösségi média felületein (Facebook, Youtube, Instagram).

Mi a pályázók teendője?

1. Előzetes pályázási szándék jelzése. Határidő: 2023. 10. 07.

Szeretnénk előzetesen felmérni, hogy hány csapat tervez részt venni a megmérettetésen. Ezért kérjük az előzetes online szándéknyilatkozatot kitölteni. (Az előzetes szándéknyilatkozat hiánya nem zárja ki a pályázatban való részvételt.)

2. A pályamunka és a hozzá tartozó dokumentáció benyújtása. Határidő: 2023.11. 07.

2.a) Online pályázati adatlap és a nyilatkozatok kitöltése. A pályázati adatlap erre a linkre kattintva érhető el.

2.b) Az elkészült videókat kérjük valamely fájlmegosztóra feltölteni és az elérhetőség linkjét az online pályázati adatlap megfelelő helyére belinkelni.

2.c.) Szülői adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat beszerzése. (A mentortanár őrzi és dokumentálja. Ezek meglétéről nyilatkozik a pályázati adatlapon)

A GDPR -ra vonatkozótájékoztató és nyilatkozatok letölthetők innen

GDPR_1_ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

GDPR_2_Adatkezelési Nyilatkozat

GDPR_3_Felhasználási engedély és nyilatkozat

Eredményhirdetés: a zsűri értékelésének megküldése: 2023.11.20.

Ünnepélyes díjátadó tervezett időpontja: 2023.12.09.

A pályázatról további információ kérhető:

Dénesné Szak Andrea projekt koordinátortól a [email protected] e-mail címen.

Forrás: barankovics.hu