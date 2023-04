Az év madárfotósa 2023

Regisztráció előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a következő versenyszabályzatot és a kapcsolódó Általános Szerződési Feltételeket. A jelentkezéssel a pályázó elfogadja az alábbi szabályokat.

1. RÉSZTVEVŐK

A Birdo nemzetközi pályázat, bármely országból elfogad nevezéseket, de kizárólag magyar vagy angol nyelven. A pályázat kétfordulós, regisztrációhoz kötött, anonim. Nevezési díj nincs. A pályázat megadott kategóriáiban egy vagy több saját készítésű fotóval nevezhet bárki, ám az egyes kategóriák életkori és technikai megkötéseket írnak elő a pályázók részére.

A pályázónak el kell fogadnia a pályázat Általános Szerződési Feltételeit, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóját. A fotópályázaton történő részvételével a pályázó megerősíti, hogy pályaművei minden szempontból megfelelnek jelen pályázati kiírásnak, valamint a szerzői jogi követelményeknek.

2. A PÁLYÁZAT ETIKAI ELVEI

A Birdo lehetőséget kíván adni a fotósoknak, hogy a madárfotózásban, ebben a sok kihívást jelentő műfajban, megmutathassák a tehetségüket, kitartásukat. Ez a pályázat azonban jelentős részben a madarakról szól, a madarakért jött létre. A Birdo elindítói, kitalálói, partnerei, segítői, barátai szeretnék elérni, hogy a pályázatnak is köszönhetően a madarak nagyobb biztonságban élhessenek. A Birdo ezért csak olyan fotókat fogad el, amelyek az etikus madárfotózás elve alapján készültek, tehát olyanokat, amelyek természetes élőhelyén – legyen az természeti vagy városi környezet – fotózott, vad madarat ábrázolnak. Az idomított, fogságban, állatkertben tartott madarat ábrázoló fotókat azonnal töröljük. Nem fogadunk el olyan fotót sem, amelyről egyértelműen látható, hogy készítésükkel a madarakat szaporodásukban, pihenőhelyükön vagy természetes mozgásukban akadályozták. A fészek-, odú- és költőüregfotókat is azonnal töröljük!

A Birdo – elismerve a drónfotózás létjogosultságát – drónfotókat sem fogad el, mert a madarak természetes mozgását a drónfotózás akadályozhatja.

3. A PÁLYÁZAT MENETE

Pályázni 2018. január 1. után készült képekkel lehet. A Dokumentum-fotósorozat kategóriába több éven átívelő pályaművek is beküldhetők, tehát 2018 előtt készült képekkel is lehet nevezni azzal a feltétellel, hogy a sorozatban legalább egy, 2020 után készült felvételnek is szerepelnie kell. A pályázatra a korábbi évben beküldött fotók ismételten nem adhatók be.

Pályázni kizárólag elektronikusan lehet. A pályázat kétfordulós. Az első fordulóban benevezett fotókat előzetes ellenőrzés után a Kiíró láthatóvá teszi a pályázat honlapján. Mivel a feltöltési időszak végéig a pályázó módosíthatja a nevezési anyagát, a weboldalra felkerült fotók is változhatnak, másik kategóriába kerülhetnek, vagy a szerző visszavonhatja egyes képeit. A feltöltési időszak lezárása után a feltöltött képek nem módosíthatóak, a benevezett fotókat a szakmai zsűri (továbbiakban: zsűri) értékeli. A kialakult sorrend alapján a második körbe maximum 500 fotó kerül be, ezek továbbra is publikusak maradnak a pályázat honlapján, a többi képet töröljük.

A második fordulóba jutott fotók kis méretű másolatát a pályázat Facebook és Instagram oldalára is feltöltjük, ez a cca. 500 fotó vesz részt a közönségszavazáson a Facebookon.

A második fordulóba került fotók szerzői email értesítést kapnak arról, hogy a megadott időpontig a pályázati kép eredeti fájlját a regisztrációs felületre töltsék fel, valamint írjanak magukról egy rövid bemutatkozást. Az erre megadott határidő be nem tartása jogvesztő hatályú, hiánypótlásra lehetőség nincs.

A zsűri a második fordulóba jutott cca. 500 fotót ismételten értékeli, pontozza, ennek eredményeként alakul ki a végeredmény, amelyet a díjátadó napján, azaz 2023. november 4-én teszünk közzé.

4. ZSŰRIZÉS

A pályamunkákat a pályázat kiírói által felkért, elismert hazai és külhoni, a madárfotózás gyakorlatában jártas szakemberek bírálják el. A zsűri mindenkori névsora a honlapon elérhető.

A zsűri tagjai egyéni szakmai szempontrendszerük alapján, a külön erre a célra kialakított online felületen értékelik a pályázatra beküldött érvényes képeket. Annak érdekében, hogy a bírálat a lehető legtisztességesebb és leghatékonyabb legyen, a teljes eljárás névtelenül, a szervezőktől és a többi zsűritagtól függetlenül zajlik. A zsűri köteles kizárni a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályaműveket. A zsűrizés kétfordulós. Az első fordulós leválogatást követően a második fordulóba jutott fotókat a zsűri tagjai egymástól függetlenül pontozzák. A pontokat a program összesíti, és pontegyezőség esetén a kiíró újra pontozásra bocsátja az adott képeket. A kategóriák végső helyezési sorrendje az eredményhirdetésig a zsűri előtt sem ismert. A zsűri döntése végleges és nem vitatható.

5. DÍJAK

A pályázat díjazottjai tárgy és/vagy pénznyereményben részesülnek. A díjakról a kiírók döntenek. Ezeket részletesen a „Díjak” menüpontban ismertetjük.

5.1. Fődíjak

Az év madárfotósa 2023

A Birdo fotópályázat fődíjasa, tehát az Az év madárfotósa cím birtokosa az a pályázó lesz, aki a legtöbb kategóriában kiemelkedő, azaz helyezett pályaművet nyújt be, és így összesítve a legmagasabb pontszámot éri el.

Holtverseny, pontegyenlőség esetén az a fotós nyeri el Az év madárfotósa címet, aki a második fordulóba beválogatott képeivel összesítésben a legmagasabb pontot éri el a zsűri által adott pontok alapján. A Dokumentum kategóriában nevezett fotók nem vesznek részt Az év madárfotósa címért zajló megmérettetésben.

Az év ifjú madárfotósa 2023

A Birdo fotópályázat ifjúsági fődíjasa, tehát Az év ifjú madárfotósa cím birtokosa az a pályázó lesz, akinek legalább két képe helyezést ér el, melyek közül az egyik az első vagy második helyen végez, és összesítésben a képei a legmagasabb pontszámot érik el.

Az év madárfotója 2023 díj

A Birdo fotópályázat Az év madárfotójaaz a kép lesz, amely a zsűri erre vonatkozó pontozásán a legmagasabb pontszámot éri el.

Pontozási rendszer a fődíjak odaítéléséhez

Egyedi fotó kategóriákban az 1-3. helyezést elért, valamint a magasra értékelt képek pontértéket kapnak az alábbiak szerint:

– 1. hely 10 pont

– 2. hely 8 pont

– 3. hely 6 pont

– 4.-5. hely 2-2 pont

5.2. Kategória díjak

Az egyes kategóriákban az első három helyezett alkotást díjazzuk. Kivételt képez a Dokumentum kategória, amelyben csak az első hely kerül kihirdetésre.

5.3.Különdíjak

A Birdo partnerei, szakmai támogatói számára nyitott a lehetőség, hogy különdíjakat ajánlanak fel. Ezeket részletesen a „Díjak” menüpontban ismertetjük. A különdíjak száma a díjátadásig bővülhet.

A különdíjakat felajánlók a második fordulóba került fotók közül választanak. A felajánlók szabadon, saját szempontjaik alapján dönthetnek, hogy melyik fotót díjazzák.

Közönségdíj

A közönségszavazás első helyezettje különdíjat kap. A második fordulóba jutó képeket (max. 500 db) a készítő megjelölése nélkül a Birdo pályázat Facebook oldalán közönségszavazásra bocsátjuk. A közönségdíj nyertese az lesz, akinek a fotójára a megadott határidő végéig a legtöbb szavazat érkezik.

5.4. Publikációs lehetőségek

– Vándorkiállítás

– Megjelenés a Birdo honlapján és közösségi médiafelületein, a nyertesek bemutatása

– Médiamegjelenés (Természetfotó Magazinban és máshol)

– Terveink szerint a 2022. évhez hasonlóan, a díjazott és magasra értékelt fotókból albumot jelentetünk meg

6. HATÁRIDŐK

Első forduló: 2023. április 3.-július 9.

Fotófeltöltés kezdete: 2023. április 3.

Fotófeltöltés vége: 2023. július 9.

A zsűri értékelése (első forduló): 2023. július 10.-július 25.

Második forduló – az eredeti fotók bekérése: 2023. július 30.-augusztus 13.

A zsűri értékelése (második forduló): 2023. augusztus 14.-31.

Közönségszavazás időpont: 2023. augusztus 14.-31.

Eredményhirdetés: 2023. november 4.

Az eredményhirdetés helyszíne: Budapest

7. NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK

A Birdo Az Év madárfotósa pályázatra 2023-ban az alábbi kategóriákban lehet pályamunkákat benyújtani.

C1 Madárportré

C2 Madarak környezetben

C3 Madarak viselkedése

C4 Madarak repülés közben

C5 Részletek

C6 Birdo extra: Megragadlak! Harc és táplálkozás

C7 MadArt

C8 Nyitott műhely

C9 Ifjúsági

C10 Dokumentum

Kategóriához kötött feltételek

C1-C6 kategóriákban

– egyedi fotókat várunk, tehát sorozatot nem fogadunk el,

– egy pályázó kategóriánként maximum 3 fotóval nevezhet, összesen tehát 18 fotót nyújthat itt be,

– a fotóknak meg kell felelniük a pályázat részletes technikai elvárásainak,

– kizárólag olyan fotókkal lehet pályázni, amelyeknek létezik eredeti RAW vagy DNG nyersfile-ja,

– kizárólag olyan fotós nevezhet, aki a Birdo pályázat feltöltési határidejének végéig, azaz 2023. július 9-ig betölti 21. életévét.

C7 kategóriában

– egyedi fotókat várunk, tehát fotósorozatot nem fogadunk el,

– egy pályázó maximum 3 fotóval nevezhet,

– a fotóknak meg kell felelniük a pályázat részletes technikai elvárásainak, ám egyedül ebben a kategóriában bármilyen technikai manipuláció megengedett, viszont a fotósnak emellett rendelkeznie kell a montázs vagy multiexpo eredeti RAW képeivel,

– kizárólag olyan fotós nevezhet, aki a Birdo pályázat feltöltési határidejének végéig, azaz 2023. július 9-ig betölti 21. életévét.

C8 kategóriában

– egyedi fotókat várunk,

– egy pályázó maximum 3 fotóval nevezhet, tehát fotósorozatot nem fogadunk el,

– a fotóknak meg kell felelniük a pályázat részletes technikai elvárásainak,

– kizárólag olyan fotókkal lehet pályázni, amelyeknek nem létezik eredeti RAW vagy DNG nyersfile-ja,

– a fotóknak rendelkezniük kell az eredeti, legalább 10 megapixeles JPG file-lal,

– nincs életkori megkötés, 18 évesnél fiatalabb pályázó csak törvényes képviselő hozzájárulásával pályázhat

– az itt pályázó fotós a dokumentum kategórián kívül más felnőtt kategóriában nem versenyezhet.

C9 kategóriában

– egyedi fotókat várunk, tehát fotósorozatot nem fogadunk el,

– egy pályázó maximum 10 fotóval nevezhet, bármilyen témakörben, amely a „felnőtt” kategóriákban szerepel,

– a fotóknak meg kell felelniük a pályázat részletes technikai elvárásainak,

– kizárólag olyan fotókkal lehet pályázni, amelyeknek létezik eredeti RAW vagy DNG nyersfile-ja,

– kizárólag olyan fotós nevezhet, aki a Birdo pályázat feltöltési határidejének végéig, azaz 2023. július 9-ig nem tölti be a 21. életévét. 18 évnél fiatalabb pályázó esetén a nevezéshez szükséges a törvényes képviselő hozzájárulása.

C10 kategóriában

– minimum 3, maximum 8 fotóból álló fotósorozatot várunk,

– egy pályázó kizárólag egy fotósorozatot nyújthat be,

– a fotóknak meg kell felelniük a pályázat részletes technikai elvárásainak,

– bármilyen eszközzel készített fotókkal lehet pályázni,

– a fotósnak rendelkeznie kell vagy az eredeti RAW vagy DNG nyersfile-lal, vagy 10 megapixeles JPG file-lal,

– életkori megkötés nélkül lehet nevezni, 18 évesnél fiatalabb pályázó csak törvényes képviselő hozzájárulásával pályázhat.

Egy pályázó bármelyik kategóriában benyújthat fotókat, amennyiben az adott kategória fent nevezett feltételeinek megfelel, azonban egy fotó csak egyszer adható be.

8. REGISZTRÁCIÓ ÉS KÉPFELTÖLTÉS

8.1 A regisztráció

A nevezéshez előzetesen regisztrálnia kell a pályázónak. Egy személytől csak egy regisztrációt fogadunk el. Azt, aki több felhasználónévvel regisztrál, kizárjuk a pályázatból. A regisztrációnál a következő adatokat kérjük megadni:

A fotós

– neve,

– e-mailcíme,

– telefonszáma

Az adatok a kapcsolattartáshoz, a pályázattal kapcsolatos információk közléséhez és információk bekéréséhez szükségesek. A regisztrációval létrehozott felhasználói fiók a pályázat lezárta után inaktív állapotban megmarad, a következő évi kiírás meghirdetésével egyidőben újra aktiváljuk. A pályázó kérheti a felhasználói fiókja törlését, ez esetben a feltöltött képeinek törlésére a részvételi feltételek 3. és 11. pontjaiban foglaltak figyelembevételével kerül sor.

8.2 Fotók feltöltése az első fordulóban

A versenyzőknek lehetőségük nyílik bármely képrögzítő eszközzel (pl. DSLR, MILC, bridge, analóg, kompakt, mobiltelefon stb.) készített fotóval pályázni, amely az adott kategória technikai kiírásának megfelel, kivéve a drónnal készült fotókat.

Fotót csak a megadott kategóriákba lehet nevezni a feltöltési időszak alatt. Ugyan azt a képet nem lehet több kategóriában nevezni. A feltöltési időszakban a pályázat nyitott, ezalatt bármikor feltölthető kép. A feltöltött képeket a feltöltési időszak után utólag módosítani, cserélni nem lehet. Amennyiben a fotót a Kiíró kizárja, mert nem felel meg a kiírási feltételeknek, újabb fotót csak a feltöltési időszakban lehet helyette feltölteni. A képek beküldése előtt, kérjük, hogy a pályázók olvassák el a részletes technikai feltételeket, és a fotókat annak megfelelő elvárások szerint töltsék fel.

A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy kategóriába nem érkezik legalább 10 fotó, akkor az adott kategóriában nem hirdet eredményt, és a kategóriába nevezett fotókat egy másik kategóriába átteszi. Erről a pályázó automatikus értesítést kap.

A pályamunkákhoz kérjük a következő információkat megadni:

– A kép címe

– A képen látható madárfaj neve

– A fotókészítés helyszíne

– A fotókészítés időpontja

– A képkészítés eszközének típusa

– Gyújtótávolság

– Rekeszérték

– Zársebesség

– ISO

– Vakuhasználat

– A fotó készítésének körülményei (leírás max. 500 karakterben)

8.3 Fotók feltöltése a második fordulóban

A második fordulóba került alkotásokat kizárólag akkor értékeli a zsűri, amennyiben a megadott időszak alatt a pályázó a feltöltő felületen beküldi a kép eredeti fájlját ugyan azon a fájlnéven, amivel az első körben beküldte a kis méretű fotót.

A második fordulóba került kép esetén a nagyméretű file feltöltésénél a következő információt is meg kell adni:

a pályázó rövid (maximum 800 karakter) bemutatkozása: mióta foglalkozik fotózással, miért kezdett fotózni, miért érdeklődik a madarak iránt.

A Dokumentum kategóriában nevezett fotósorozatnál részletes leírást (maximum 500 karakter) arról, hogy milyen projektet mutat be a sorozat.

A fotók címét, a képleírást és a bemutatkozást a weboldalon a kiíró az eredeti megadott (magyar vagy angol) nyelven szerepelteti.

9. A PÁLYÁZATRA BENYÚJTOTT FOTÓKKAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

9.1 Technikai elvárások

Az első fordulóban a pályaművek nagyfelbontású, sRGB színterű, legjobb minőségben elmentett JPEG képállományát várjuk (javasolt Photoshop, jpg-opciók: minőség 8 és 12 között), ahol a file mérete nem haladja meg a 5 megabájtot. A beküldött fotó alapján értékel a zsűri, ez a fotó nyilvánosan nem jelenik meg, a weboldalon kizárólag a fotóból a program által generált kisméretű kép lesz látható.

A második fordulóban a pályaművek eredeti RAW vagy DNG fájlját kell feltölteni, kivéve a Nyitott műhely kategóriában, ahol a kép interpolálatlan, módosítatlan, eredeti, minimum 10 Mpixeles JPEG fájlját kell feltölteni.

Amennyiben a pályázó rövid (maximum 800 karakter) bemutatkozása nem vagy nem a megadott határidőig kerül feltöltésre a második fordulóban, az érintett kép kizárásra kerül. Analóg pályamunkák esetén a második fordulóban a kép eredeti kamerafájlját és a rendelkezésre álló, legnagyobb felbontású interpolálatlan TIFF-állományát kell benyújtani.

9.2 További paraméterek

– A pályázatra beadott digitális képnek tartalmaznia kell a rendelkezésre álló valamennyi EXIF adatot.

– A beadott pályamű nem készülhet kisebb méretű képből történő interpolálással/nagyítással.

– Az eredeti fotó utólagos képkivágása maximum 50% lehet. Az ennél nagyobb képkivágással készült kép kizárásra kerül.

– Bármilyen oldalméretű képpel lehet nevezni, de érdemes a szabványos oldalméretek betartására törekedni (1:1, 3:2, 4:3, 5:4, 16:9).

9.3 A képelkészítése és feldolgozása során NEM engedélyezett

– a kép tartalmának megváltoztatását eredményező beavatkozás,

– a nem egymást követően készített és/vagy különböző helyszínen rögzített képek egyesítése (a kamera vagy a feldolgozó software által), kivéve a MadArt című kategóriát,

– a képelemek hozzáadása vagy eltávolítása (retusálás),

– a kép digitális keretezése, látható felirattal és dátummal való ellátása,

– a fotós nevének megjelenítése.

9.4 A képelkészítése és feldolgozása során engedélyezett

– a képek megvágása,

– a digitális félszűrők használata,

– több felvétel kamerán belüli vagy utólagos (kamerán kívüli!) egyesítéséből származó HDR és panoráma képek, valamint összeadott képek,

– az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák, például a fényérzékelőre tapadt por, szennyeződés miatt a képen jelentkező foltok eltávolítása,

– a lencsehibák javítása (pl. kromatikus abberáció),

– a teljes képre vonatkozó szintek, gradációs görbék, színegyensúly, színezet/telítettség, fényerő/kontraszt, valamint az árnyékok/csúcsfények módosítása,

– a kép utólagos élesítése, expozíció korrekciója, akár részlegesen is.

A képek természetességéről, illetve a beavatkozások mértékének elfogadásáról a Zsűri dönt.

9.5 A MadArt (C7) kategóriában a fentieken túl engedélyezett

– a fekete-fehér, illetve infra képpé alakítás,

– a többszörös expozíció (multiexpozíció), de csak egy azonos helyszínen egymást követően készített felvételek kamerán belüli egyesítése során létrehozott kép esetén.

10. A PÁLYÁZATBÓL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁSÓL

10.1 Fotók kizárása

Amennyiben olyan kép került nevezésre, amely a kiírás bármely szabályának nem felel meg, és a zsűri erről meggyőződik, az érintett képet törli.

Amennyiben a pályázati kép eredeti, nagy méretű fájlja nem vagy nem a megadott határidőig kerül feltöltésre, az érintett képet a kiíró kizárja.

Amennyiben a pályázó rövid (maximum 800 karakter) bemutatkozását nem vagy nem a megadott határidőig tölti fel a második fordulóban, az érintett képet a kiíró kizárja.

Amennyiben egy kategóriából a zsűri ki kell, hogy zárjon minden pályaművet, akkor abban a kategóriában a Birdo nem hirdet eredményt.

10.2 Pályázók kizárása

Amennyiben a pályázó az etikai elveket megszegő képet tölt fel, úgy nem pusztán az érintett képet törli a zsűri, de a pályázót is kizárja a pályázatból.

A zsűri kizárja azokat a pályázókat is, akik nem saját készítésű fotóval pályáznak.

A pályázat kiírója kizárja azt, aki több felhasználónévvel regisztrál.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy ha bármikor tudomására jut a szabályok megszegése egy kép esetében, akkor a képet utólagosan is törölheti, és az esetleges díjazást visszavonhatja.

11. A FELHASZNÁLÁSI JOGOKRÓL

A pályázó az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a feltöltött fényképeit az Birdo Az év madárfotósa pályázat térítésmentesen, időben és földrajzi kiterjedésben korlátlanul felhasználja a fotópályázattal kapcsolatosan saját felületein (birdo-azevmadarfotosa.hu, bird-o.hu, birdphotocontest.eu oldalakon, a fotópályázat Facebook és Instagram oldalán reklámanyagként, a pályázat saját reklámjához, megjelenítését szolgáló kiadványokhoz, sajtóközleményekhez, albumban, kiállításokon, az interneten és a közösségi hálókon való közzétételre, más publikációkban való megjelenítésre, valamint a sajtójelentések harmadik fél általi felhasználására, és a Birdo tevékenységeinek bemutatására. A benyújtott fényképek közzétételével kapcsolatosan a kiíró feltünteti a pályázó mint szerző nevét.

A pályázat kiállításához készített tablók a kiírók tulajdonát képezik.

A pályázat kiírója a képeket kereskedelmi forgalomba kerülő termékekre való felhasználás esetén a pályázót megkeresi és a feltételekről egyeztet vele. Ez alól kivétel a díjnyertes képeket bemutató album.

Forrás: pafi.hu