A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem meghirdeti a Bartók Világverseny 2023-as, hegedűsöknek szóló versenyét.

A verseny időpontja: 2023. szeptember 2-10.

Helyszín: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest

Versenyzők:

A versenyre minden 30 évnél nem idősebb (1993. szeptember 2-án vagy később született) hegedűs jelentkezhet a világ bármely országából.

Fordulók:

A verseny egy videós előselejtezőből és három élő fordulóból áll (elődöntő, középdöntő, döntő). Az élő fordulók helyszíne a Zeneakadémia. A jelentkezők közül legfeljebb harmincan kerülhetnek be az elődöntőbe. Az itt kiválasztott 12 középdöntős közül kerül majd ki az a hat versenyző, akik végül a döntőben mérhetik össze tudásukat. A verseny a Gálakoncert keretében megrendezett díjátadó ceremóniával zárul.

Az élőben megrendezett fordulók a közönség számára nyitottak, és internetes, rádió- vagy tévéközvetítés segítségével is követhetők lesznek. A jelentkezők a nevezéssel hozzájárulnak, hogy szereplésükről felvétel készüljön, s azt a Zeneakadémia nyilvánosságra hozza.

Zsűri:

– Baráti Kristóf (Magyarország)

– Roland Daugareil (Franciaország)

– Fekete Gyula (Magyarország)

– Halász Péter (Magyarország)

– Keller András (Magyarország)

– Daniel Phillips (USA)

– Stephan Picard (Németország)

– Maxim Rysanov (Ukrajna-Egyesült Királyság)

– Yayoi Toda (Japán)

Díjak:

1. díj: 22 000 euró

2. díj: 14 000 euró

3. díj: 8000 euró



A díjak összegéből adózni kell.

A zsűri különdíjakat – fellépési és felvételi lehetőségeket – is megítélhet.

A jelentkezés módja:

Jelentkezni az online jelentkezési lap kitöltésével lehet, a személyi adatok és a teljes versenyrepertoár megadásával.

A jelentkezés során a következőket is fel kell tölteni:

– egy, a jelentkezőt ábrázoló professzionális (minimum 1MB méretű, legalább 300 dpi felbontású, JPG formátumú) portréfotót,

– egy (1000-2000 karakteres) önéletrajzot, feltüntetve a szakmai tanulmányokat, versenyeket, mesterkurzusokat és az utóbbi három év fellépéseit (doc formátumban),

– a két kötelező zenedarab – lásd a Repertoár c. fejezet Előselejtező pontját – előadását bemutató videofelvételt. Csak jó minőségű, aktuális – 2023. január 1-nél nem korábban készült – felvételt áll módunkban elfogadni. A hangfelvételen beküldött előadásokat nem vesszük figyelembe. A műveket egy-egy megszakítás nélküli, vágatlan felvételen kell bemutatni, a versenyző és zongorakísérője kezének és a hangszernek (billentyűzetnek) végig látszania kell. Az előselejtezőben felvett Bach darab újra játszható az élő fordulókban is.

– A jelentkező útlevelének másolatát (EU állampolgárok esetén személyi igazolványt is elfogadunk)

Csak a hiánytalan és hibátlan jelentkezéseket tudjuk figyelembe venni.

Az élő selejtezőkörbe kerülésről a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora által kijelölt előzsűri dönt.

Jelentkezési határidő: 2023. május 19.

Early bird: 2023. április 21.

Értesítés az élő versenybe kerülésről:

2023. június 15.

Nevezési díj:

200 euró (Early bird: 100 euró) – csak a videós előselejtezőből továbbjutó versenyzők által fizetendő.

Kapcsolat:

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

A Bartók Világverseny és Fesztivál titkársága

1077 Budapest, Wesselényi utca 52.

[email protected]

Forrás: bartokworldcompetition.hu