Dalolni hívunk! – Kárpát-medencei ifjúsági népdalversenyt hirdet a Fiatalok a Nemzetért Alapítvány

A Fiatalok a Nemzetért Alapítvány ifjúsági népdalversenyt hirdet az egész Kárpát-medencére kiterjedően. Valljuk, hogy kulturális örökségünket védenünk kell és tovább kell örökítenünk; ez az alapgondolat vezényelt minket a kezdeményezésünk elindításakor. Szeretnénk a kultúránk ezen ágát minél szélesebb körben megismertetni, illetve a fiatalokat bátorítani az éneklésre.

Reményeink szerint a versenyünk segítség lesz abban, hogy a fiatalok többet foglalkozzanak a népdalokkal, a dalcsokrok megosztásával pedig Facebook-oldalunk követői is felidézhetik a régi ismereteiket, és akár újakat is szerezhetnek. A versenyre az egész Kárpát-medencéből várjuk a dalos ajkú általános és középiskolás fiatalok jelentkezését, ezzel is mutatva, hogy a határok nem gátolhatják a közös kultúránk népszerűsítését.

A járványhelyzetből adódóan és a távolságok áthidalása végett a népdalversenyt online, videós nevezések segítségével fogjuk lebonyolítani. Minden nevezőt arra kérünk, hogy készítsen egy 3 dalból álló, maximum 2-3 perces dalcsokrot, amelyet jó minőségű videófelvételen küldjön el részünkre. A nevezőket két kategóriában is értékeljük: szakmai és közönségdíjas díjazottak is lesznek, akik mindannyian értékes nyereményekben részesülnek. A szakmai kategóriában olyan neves művészek értékelik az alkotásokat, mint: