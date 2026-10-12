DoRóGo 2027: Kárpátalja új megvilágításban

Fiatal fotósok jelentkezését várják a DoRóGo 2027 nyílt fotópályázatra, amelynek középpontjában Kárpátalja múltja, kultúrája, lakói és jelenkori élete áll. A 18–30 év közötti alkotók 2027. január 30-ig nyújthatják be pályamunkáikat. A fődíj 25 ezer hrivnya és egy trófea.

A pályázatra Ukrajna bármely régiójából jelentkezhetnek fiatal fotósok, szakirányú végzettség és professzionális státusz nélkül is. A legfontosabb feltétel, hogy a benyújtott képek tartalmi kapcsolatban álljanak Kárpátaljával: bemutathatják a térség történelmét, kulturális örökségét, lakóinak történeteit vagy a mai társadalmi folyamatokat.

A résztvevők legfeljebb 5 önálló fotót, egy 3–10 képből álló fotósorozatot, illetve mindkét formátumot benyújthatják. A pályázat témái között szerepel Kárpátalja lakossága, az emlékezet és örökség, a régió jelenkori élete, az ember és a hely kapcsolata, valamint a belső szabadság. Dokumentarista, művészi, konceptuális, portré- és beállított fotókkal is lehet nevezni.

A szervezők az alkotói látásmódot, az eredetiséget és a képek tartalmát helyezik előtérbe. A generatív mesterséges intelligenciával teljesen vagy részben létrehozott felvételek nem vehetnek részt a versenyben, ahogyan azok a digitális módosítások sem megengedettek, amelyek megváltoztatják a megörökített jelenet tartalmát. Az alapvető szín-, expozíció- és kontrasztkorrekció ugyanakkor engedélyezett.

A részvétel ingyenes. A pályázatokat a [email protected] e-mail-címre várják, a levél tárgyában a „DoRóGo 2027 – Vezetéknév Keresztnév” megjelöléssel. A jelentkezéshez a fotók mellett a szerző adatai, a képek címei és leírásai is csatolhatók.

A pályázatok benyújtásának határideje 2027. január 30.

Kárpátalja.ma

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