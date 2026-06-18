Felhívás: XXIII. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvánnyal együttműködve a magyar tudomány napja alkalmából 2026. november 3-án valósítja meg a XXIII. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciáját.

A konferenciára 35 évnél nem idősebb alap diplomával már rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják. A konferenciára az alábbi regisztrációs felületen lehet jelentkezni:

https://forms.gle/SUCSPijkJ6eVFgvc8

A regisztráció során az elektronikus rendszerbe fel kell tölteni a bemutatásra szánt pályamunkát is, amelynek követelményei: minimum 10 gépelt oldal, 12-es betűméret, másfeles sorköz, Times New Roman betűtípus.

A nevezési adatlapot postai úton is várják. Postacím: „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6.

Nevezési határidő: 2026. szeptember 23. (kedd), 14.00 óra.

Részletes tájékoztatás kapható a +380-31-24-2-50-12 (149-es mellék) telefonszámon és a [email protected] e-mail címen.

A konferencia megvalósulását a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

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