Fotópályázatot hirdet a KMKSZ ISZ

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete (KMKSZ ISZ) fotópályázatot hirdet, amelynek célja, hogy a résztvevők saját szemszögükből mutassák meg Kárpátalját, annak szépségeit, értékeit, közösségeit és mindennapjait.

A pályázat témája: „Az én Kárpátaljám”

Mutasd meg egy fényképen, mit jelent számodra Kárpátalja!

Lehet egy táj, egy ember, egy közösség, egy hagyomány vagy akár egy egyszerű hétköznapi pillanat. Olyan fotókat várunk, amelyek személyes szemszögből mesélnek arról a vidékről, amelyet otthonunknak nevezünk.

Nincsenek külön kategóriák: a pályázó szabadon döntheti el, hogyan mutatja be a saját Kárpátalját. A lényeg, hogy a fénykép történetet, hangulatot, érzést vagy olyan értéket közvetítsen, amely számára Kárpátaljához kötődik.

Nevezés módja

Küldd el legfeljebb 3 pályaművedet a [email protected] címre.

A levélben kérjük feltüntetni:

a pályázó teljes nevét,

születési évét,

e-mail-címét és telefonszámát,

a beküldött fényképek címét.

Egy pályázó legfeljebb három saját készítésű fényképpel nevezhet.

Pályázni kizárólag saját készítésű fotóval lehet.

A beérkezett fotók a közzététel előtt minőségi és tartalmi ellenőrzésen esnek át.

A szervezők fenntartják a jogot, hogy a pályázati kiírásnak nem megfelelő, alacsony felbontású, sértő vagy jogsértő tartalmú fényképeket kizárják a pályázatból.

A nevezéssel a pályázó kijelenti, hogy rendelkezik a beküldött fénykép szerzői jogaival.

Ha a kép eredetisége kétséges, a pályázónak kell igazolnia annak hitelességét.

Amennyiben a fényképen felismerhető személyek szerepelnek, a szükséges hozzájárulások beszerzése a pályázó felelőssége. A pályázó felel azért is, hogy a beküldött kép ne sértse mások személyiségi vagy szerzői jogait.

Értékelés és díjazás

A pályamunkákat a KMKSZ ISZ hivatalos Facebook-oldalán, külön fotóalbumban tesszük közzé.

A legjobb fényképeket szakmai zsűri értékeli, míg a közönségdíjat az a pályamű kapja, amely a szavazási időszak végéig a legtöbb kedvelést gyűjti össze.

A közönségszavazás zárása: 2026. november 30. 20:00.

Díjak

I. díj – 5000 UAH

II. díj – 2500 UAH

III. díj – 2000 UAH

Közönségdíj – 1500 UAH

Különdíj – 1000 UAH

Eredményhirdetés: 2026. december 5.

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