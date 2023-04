Hégető-díj 2023

A Hégető Honorka Alapítvány 2023-ban is azokat az alkotásokat várja, amelyek videó vagy fotó-sorozat formájában mutatnak be társadalmi problémákat, valamint az azokra adott válaszokat, lehetséges megoldásokat.

A díjra a 2022.augusztus 1.-2023. augusztus 31. között publikált, online vagy televízióban bemutatott alkotásokkal (mozgóképpel vagy egyedi- és sorozatfotó – maximum 10 kép) lehet pályázni. A pályázatokat idén is Mészáros Antónia, az UNICEF magyarországi ügyvezető igazgatója, valamint Horvát János és Weyer Balázs újságírók értékelik. A fénykép formájában beérkezett pályaműveket Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotográfus bírálja el.

Míg 2020-ban és 2021-ben a koronavírus és annak hatásai, 2022-ben elsősorban a szomszédunkban zajló háború határozta meg a beérkezett pályaművek tematikáját. A háború sajnos azóta is beárnyékolja az életünket, de a kiszolgáltatottak helyzete, a súlyos környezeti problémák, az egészségügy és az oktatás helyzete, valamint az infláció is meghatározó témái a hazai és a nemzetközi közéletnek. De minden olyan témában várnak pályázatokat a szervezők, amely a közélet fősodrától távolabb eső, mégis fontos társadalmi kérdéseket tár napvilágra.

A Yettel hosszú évek óta támogatója a Hégető Honorka Alapítványnak, így a Hégető Honorka-díj intézményének, és idén is különdíjat ajánl fel egy alkotásnak. A mobiltársaság tavaly úgy döntött, hogy a nyertes riportfilm alkotójának elismerése mellett a pályamű által felszínre hozott ügyet is támogatja, ezzel is felhívva a figyelmet az újságírok pótolhatatlan munkájának támogatására.

A pályázatok benyújtási határideje: 2023. augusztus 31.

A pályázati kiírás részletei az alábbi oldalon érhetők el: https://www.facebook.com/HegetoHonorka/

Pályázati feltételek:

– Az anyag formátuma: mozgókép vagy fotó, illetve sorozatfotó

Az anyag terjedelme:

– videó esetén: minimum 5 – maximum 30 perc

– fotó esetén: minimum 1 – maximum 10 darab fotó

– Publikálás dátuma: 2022.augusztus 1.-2023. augusztus 31.

A pályázati anyag tartalmazza:

– a pályázó nevét, elérhetőségeit (telefonszám, e-mailcím)

– a pályamű címét és szinopszisát

– a megjelenés helyét és időpontját

A pályázatokat az alábbi oldalon lehet feltölteni: www.rtl.hu/hegetodij

A filmek formátuma: YouTube-link vagy Vimeo-link

A pályázattal kapcsolatos kérdésekkel Ignatovics Máriát lehet keresni az alábbi e-mailcímen: [email protected]

A díj támogatói: RTL Magyarország, Hégető-család, Yettel Magyarország Zrt.

Forrás: pafi.hu