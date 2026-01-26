Esszépályázatot hirdet a KMKSZ ISZ

Esszépályázatot hirdet a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete (KMKSZ ISZ) Barta József egykori KMKSZ-alelnök emlékére.

A pályázat kiírói Egy nap, amikor rájöttem: számítok címmel várják azon kárpátaljai fiatalok munkáit, „akik szeretnék megosztani személyes gondolataikat, élményeiket és tapasztalataikat a közösséghez tartozásról, a felelősségvállalásról és az aktív cselekvés jelentőségéről Kárpátalján”.

Az esszéírással arra szeretnék ösztönözni a 14 éven felüli fiatalokat, hogy elgondolkodjanak azon, „mikor és hogyan élték meg először azt az érzést, hogy számít a jelenlétük, a véleményük vagy a cselekedetük, és hogy egy-egy közösségi élmény miként formálta gondolkodásukat, identitásukat és jövőképüket” – írták a szervezők.

Arra kérik a pályázókat, hogy írásuk középpontjában személyes élmény álljon, akár hétköznapi pillanatokat, akár civil, közösségi, kulturális vagy sporteseményt, önkéntességet mutatnak be.

A 3000–6000 karakter (szóközökkel együtt) terjedelmű esszéket 2026. március elsejéig várják a kmkszisz@gmail.com címre docx vagy pdf formátumban. Kiemelték, hogy a mesterséges intelligencia segítségével készült munkákat a zsűri kizárja a versenyből.

A nyertes pályázó első helyezés esetében 2000 hrivnya, második helyezésen 1000 hrivnya, harmadik helyen 500 hrivnya, a különdíjas pedig 1000 hrivnya jutalmat kap.

A pályázat Facebook-bejegyzése itt érhető el:

Kárpátalja.ma