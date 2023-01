Mesterek és Tanítványok – pályázat

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület ismét meghirdeti Népi Örökségünk Mesterei és Tanítványai c. pályázatát.

A pályázat a néptánccal, népzenével, és népi énekkel foglalkozó fiataloknak és oktatóiknak szól, hogy ezúttal életkorok és szerepkörök nélkül, közös produkcióban mutassák meg az évek óta együtt építgetett “közös kincsük” egy szeletét.

A versenyre 6-16 év közötti Tanítvány(ok) és Mestere(ik) jelentkezhetnek, egy közösen előadott, az autentikus magyar népzene, néptánc és népdal bármely tájegységéhez, illetve a magyarországi nemzetiségek helyi hagyományaihoz kötődő produkcióval.

A produkciókat videofelvétel formájában kérjük rögzíteni, és a lentebb olvasható módon megosztani. A műsorszám időtartama: max. 5 perc (Ennek túllépése akár a versenyből történő kizárást is maga után vonhatja.)

Életkor: A versenyen “Tanítványként” a 2005. január 1. és 2017. január 1. között születettek vehetnek részt. Előnyt jelent az értékelésnél, ha a szereplők a saját lakhelyükhöz kötődő népművészeti értékeket mutatják be, illetve ha a produkció megfelelően illeszkedik az előadó gyermek életkori sajátosságaihoz.

Tanítványok legfeljebb két kategóriában, kategóriánként egy produkcióval nevezhetnek.

Mesterek legfeljebb két produkcióban vehetnek részt.

A 2021-ben díjat nyert produkciók résztvevői ugyanazon a felállásban is pályázhatnak, viszont a műsorszám tánc-, ének-, zene anyagának a díjazott műsorszámtól különböznie kell.

KATEGÓRIÁK:

Népi énekes szólisták és kis létszámú énekegyüttesek (maximum 4 fő, mely tartalmazza a Mestert is)

(maximum 4 fő, mely tartalmazza a Mestert is) Népi hangszeres szólisták és zenekarok (maximum 4 fő mely tartalmazza a Mestert is)

(maximum 4 fő mely tartalmazza a Mestert is) Néptáncos szólisták és táncospárok (maximum 4 fő mely tartalmazza a Mestert, vagy Mesterpárt is)

DÍJAK:

A legjobb pályázatok előadói “Népi Örökségünk Példás Mestere és Tanítványa” oklevélben részesülnek, mely 100 000 Ft pénzjutalommal jár.

Kategóriánként a legkiemelkedőbb pályázók “Népi Örökségünk Kiváló Mestere és Tanítványa” címet kapják, valamint 180 000 Ft értékű jutalmat vehetnek át. Emellett számos különdíj is gazdára talál, egyenként 40 000 Ft értékben. A díjazottak az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület által támogatott országos fesztiválok műsoraiba való meghívásban részesülnek. Többek között részt vehetnek a 2023 tavaszán megrendezésre kerülő gálaműsoron a Hagyományok Házában, valamint az Országos Táncháztalálkozó programjában.

A pályamunkákat a népi előadóművészet kiemelkedő szakembereiből álló 6 tagú zsűri bírálja el:

Kocsis Enikő – Harangozó-Gyula díjas, Europass-díjas koreográfus, táncművész, táncpedagógus, Örökös Aranygyöngyös szólótáncos

Navratil Andrea – Liszt Ferenc – díjas népdalénekes, pedagógus

Sztanó Hédi – néprajzkutató, táncművész, filmrendező

Eredics Gábor – Kossuth-díjas népzenész, zenepedagógus, a Dankó Rádió szakmai igazgatója.

Pál István “Szalonna” – Liszt Ferenc – díjas előadóművész, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője.

Végső Miklós – Harangozó Gyula-díjas és Europass-díjas táncművész, táncpedagógus, koreográfus.

JELENTKEZÉS:

A pályázatban való részvételhez a.) online regisztrációs űrlap (https://forms.gle/twAs39oWAqrPLhYW6 ) kitöltése szükséges; b.) a produkció felvételeit a közösségi médiában, bármely Facebook – felhasználó oldalára kérjük feltölteni, a következő megjelölésekkel:



Népi Örökségünk Mesterei és Tanítványai 2023

#mesterekéstanítványok23 #örökség (kategóriának megfelelően): #népiének #népihangszer #néptánc Produkció címe:

Produkció előadói:

A fent olvasható címkékkel megosztott videókat összegyűjtjük az e célra létrehozott Facebook-oldalon (https://www.facebook.com/mesterekestanitvanyok) ahol folyamatosan megtekinthetőek a produkciók.

Jelentkezési és videó-feltöltési határidő: 2023.március 15.

Az első 15 regisztráló Örökség-ajándékcsomagban részesül!

A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdések esetén az [email protected] e-mailcímen készséggel állunk rendelkezésre.



Forrás: orokseg.hu