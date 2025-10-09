Pályázat felhívás – Hunyadi János ösztöndíj a 2025/2026-os tanévre
Magyarország Kulturális és Innovációs Minisztériuma és a Tempus Közalapítvány közösen pályázatot hirdet Hunyadi János Ösztöndíjra a 2025/2026. tanév időtartamára a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott:
- alap- vagy osztatlan képzésén,
- vagy mesterképzésén
- jelen pályázatban meghatározott szakok egyikén I. évfolyamon (keresztféléves mesterképzés esetén a 2. és 3. félévben) tanulmányokat folytató ukrán állampolgárságú, magyar
nemzetiségű hallgatók számára.
A pályázat célja: a külhoni magyar hallgatók számára lehetőség biztosítása a határon túli régiókban magyar nyelven nem tanulható ún. hiányszakokon a magyarországi felsőoktatási
képzésekbe történő bekapcsolódásra, ezáltal elősegítve a határon túli magyar közösségek értelmiségi utánpótlása kinevelését. Pályázhat minden olyan ukrán állampolgárságú, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban Kedvezménytörvény) hatálya alatt álló magyar nemzetiségű személy, aki a magyarországi felsőoktatási intézmények
- 2025. szeptemberben induló nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott alap-, mester vagy osztatlan képzésére, vagy
- 2025. februárban induló nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott mesterképzésére jelen pályázat mellékletében meghatározott szakok egyikére felvételt nyert.
Az ösztöndíj mértéke: a teljes képzésben részt vevő hallgató részére a Hunyadi János Ösztöndíj havi összege a 30.000,- Ft/fő/hó.
A Hunyadi János ösztöndíj a nyertes pályázót a 2025/2026. tanév 10 hónapjára illeti meg, feltéve, hogy ezen időtartamban a pályázó megszakítás nélkül az adott felsőoktatási intézmény aktív jogviszonnyal rendelkező, magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatója, aki tanulmányait nappali munkarenden végzi.
A pályázatok elektronikus benyújtásának határideje: 2025. október 20. 17.00 óra (CET)