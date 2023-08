Várjuk a rövidfilmeket a 19. Pannonfíling Mozgóképes Találkozóra!

Nevezési infók

A filmek hossza maximum 15 perc lehet (de nem vagyunk nagyon szigorúak – ha hosszabb, de nagyon tetszik nekünk a film, akkor beleférhet a versenyprogramba).

A filmek témájában és műfajában nincs kötöttség, de örömmel vesszük, ha „átjön a pannon-fíling”, azaz bármi, ami a pannon életérzésről eszünkbe juthat és filmszalagra álmodható.

Nevezési díj nincs!

A találkozóra bárki nevezhet, ha időben eljuttatja hozzánk kitöltött és aláírt nevezési lapját és pályaművét. A 19. Pannonfíling Mozgóképes Találkozó versenyprogramjába bekerülő filmekről szakmai előzsűri dönt!

Egy alkotó több filmet is nevezhet, ez esetben külön nevezési lapot töltsetek ki minden alkotáshoz. A kitöltött nevezési lapokat e-mailben várjuk a [email protected], vagy a [email protected] címek valamelyikére. Ha lehet, mellékeljetek fotót is a filmekből (.jpg kiterjesztéssel), hogy közzétehessük honlapunkon.

A filmeket elküldhetitek valamelyik fájlküldő szolgáltatás segítségével is (pl. wetransfer.com).

Nevezési határidő: 2023. október 2.

Ha bármilyen kérdésetek van, emailben vagy a 70/324-6824 telefonszámon tudtok érdeklődni – nagyon szívesen fogunk válaszolni!

Forrás: pannonfiling.hu