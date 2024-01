Örömmel jelentjük, hogy 2024-ben ismét megrendezésre kerül a Rákóczi Mozgótábor – Diákok Határok Nélkül program. A pályázati tudnivalókról itt olvashattok.

DIÁKOK HATÁROK NÉLKÜL

28. Rákóczi Mozgótábor

Vegyél részt a kanadai Rákóczi Alapítvány 2024-es Diákok Határok Nélkül Programjában!

Tölts egy élménydús kirándulást Magyarországon! Ismerd meg múltunkat és járulj hozzá a jövő építéséhez és köss életre szóló barátságokat!

Mindehhez nem kell mást tenned, mint pályázni a Rákóczi Mozgótáborra!

A Magyarságismereti Mozgótábor célja:

A tábor egy jutalom utazás, melyben pályázat útján kiválasztott tehetséges fiatalok vehetnek részt.

Minden egyes résztvevői helyre legalább ketten pályáznak!

A táborba határon túli magyar fiatalok jelentkezését várjuk, akik a magyarországi körút során egymással szoros barátságokat köthetnek, mélyebben megismerkedhetnek a magyar történelemmel, kultúrával és művészetekkel, valamint kölcsönösen megosztják egymással és közkinccsé teszik az otthonról hozott kulturális értékeket, népdalokat, verseket és táncokat!

helyszínei: Pécs, Miskolc (3-3 nap), Budapest (4 nap)

időpontja: 2024. július 4 . – 2024. július 15.

költségek: A részvétel díjmentes, minden felmerülő költséget (utazás, szállás, étkezés, belépők) a Rákóczi Alapítvány fedez!

szervezői: Rákóczi Alapítvány (Kanada) valamint a II. Rákóczi Ferenc Alapítvány a Kárpát-medencei Fiatalokért (Budapest)

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 15.

Azon tanulmányaikban eredményes, tehetséges, népünk történelme, hagyományai, irodalma és műemlékei iránt érdeklődő magyar fiatalok jelentkezését várjuk, akik

középiskolai, gimnáziumi, líceumi, szakközépiskolai tanulók,

életévüket 2024. július 1-ig betöltötték, de még nem töltötték be a 19 életévüket

korábban nem vettek részt Magyarságismereti Mozgótáborban;

a megadott öt téma egyikét kidolgozzák és a határidőig benyújtják.

A pályatételek:

Dolgozd ki az alábbi pályatételek egyikét a következő módok közül választva: Géppel (Times New Roman, 12-es betűtípus, 1,5 sorköz), vagy kézzel írva 2-4 oldal terjedelemben,

6-10 perces videós feldolgozása a témának

vagy készíts festményt, rajzot. Műalkotás benyújtása esetén, kérjük legalább 1,5 oldalban bemutatást (magyarázatot) csatolni, hogy ez miként kapcsolódik a választott tételhez.

írj verset, novellát, értekezést vagy akár egy innovatív dalt. Hosszabb szövegrészek szóról szóra történő másolását kérjük kerüljétek!

,,Én, mint önkéntes a településem szolgálatában!” Mutasd be településed egy interjú alapú riportfilmben vagy szöveges formában a következő szempontok egyike szerint: kultúra, vallás, sport, politika, ifjúsági élet. Válassz egy szempontot és egy abban jártas személyt a lakhelyedről. A riport hossza maximum 10 perc (film) vagy 4 gépelt oldal lehet, használj benne a témáról, a helyszínről készített képeket is. A leírásban a személyes tapasztalataidra, élményeidre fektesd a hangsúlyt.

Magyar gyökereim. Mit jelent számodra a kultúra? Mik a te örökölt kulturális értékeid? Hogyan éled meg ezt? Mit gondolsz hogyan alakult mindez át a 21. században? Hogyan értelmezik, miként értékelik a mai fiatalok a kulturális örökségeinket a te településeden, abban a régióban, ahonnan származol? Írd le meglátásaidat vagy készíts egy műalkotást a témakörben és oszd meg velünk tapasztalataidat!

A kisebbségi én: küszöbön állva a nagyvilágban. Sorsok szövése: kultúrák találkozása a Kárpát-medencében (szülőfalum, szülővárosom nemzetiségei, vegyesházasság hatása a magyarságomra, mit jelent számomra kulturális kisebbségben élni, hogyan élem meg a magyarságomat a családom körében egy többkultúrájú régióban). Milyen előnyei vannak a magyar tudásodnak? Hogyan lehet fejlődni/kibontakozni ott, ahol élsz? Hogyan tudod vagy lehet megmutatni a te kulturális örökségedet a környezetednek? Írd le meglátásaidat vagy készíts egy műalkotást a témakörben.

Történelem tanúi – örökölt örökségünk. Készíts interjút egy, vagy akár több olyan személlyel, aki érintett volt a 20. század sorsfordító történelmi eseményeinek egyikében: holokauszt, málenkij-robot, délvidéki vérengzések, felvidéki kitelepítések, 1956, jugoszláv háború, kommunista elnyomás, rendszerváltás. Szólíts meg egy helyi idős személyt egy rövid visszaemlékezés formájában.

A pályázathoz csatolni kell:

bemutatkozást:

írásban (1-2 oldal), vagy videóban (3-5 perc), amely tartalmazza:

– elérhetőségeidet – levelezési és e-mail cím, telefonszám

– családi körülményeket

– eddigi tanulmányok, iskolák

– érdeklődési körök, szakkörök, versenyeken való részvétel

– közösségi szerepvállalások, hobbik, jövőbeni tervek

– miért szeretnél részt venni a Magyarságismereti Mozgótáborban?

Videós bemutatkozás esetén kérünk, írásos formában küldd el a következőket:

– elérhetőségeidet – levelezési és e-mail cím, telefonszám nyilatkozatot arról, hogy korábban még nem vettél részt Magyarságismereti Mozgótáborban ajánlólevél (2 db)

Egy tanárod vagy egy egyházi személyiség vagy egy közéleti személyiség, cserkészvezető írásos ajánlása arról, hogy megbízható, szorgalmas és kellőképpen motivált vagy a Magyarságismereti Mozgótáborban való részvételhez!

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA, ELBÍRÁLÁSA

A hiánytalanul összeállított pályázat (pályamunka, bemutatkozás, ajánlólevél 2x) a területileg illetékes referensnek nyújtandó be elsősorban elektronikusan, de beküldhető postai úton is. A pályázatok beérkezését minden esetben visszaigazoljuk! A pályázatok elbírálásának ideje a beérkezett pályázatok mennyiségétől függ. A kiértékelés során egy előre egyeztetett időpontban sor kerülhet egy rövid online beszélgetésre is.

KÁRPÁTALJA:

Svingola Genoveva

[email protected]

GÁT, 90231, Kossuth út 37.

Гать, 90231, вул. Кошута 37.

Forrás: rakoczialapitvany.hu