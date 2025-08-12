Kótyuk Istvánról elnevezett nyelvi akadálymentesítő tanfolyamok indulnak Kárpátalján

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 100 órás magyar és ukrán mint idegen nyelv tanfolyamokat indít Kárpátalja-szerte Magyarország kormánya, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatásával.

Egy idegen nyelv tanulásánál kiemelten fontos, hogy tapasztalt tanárok segítsenek elsajátítani a helyes kiejtést és a nyelvtani alapokat. Tanfolyamainkon hozzáértő, gyakorlott oktatók vezetik be a résztvevőket a magyar és ukrán nyelv világába A1, A2, B1 (azaz alap és közép) szinten.

A tanfolyam csak abban az esetben indul, ha a jelentkezők létszáma településenként, nyelvenként és szintenként eléri a 10 főt.

Jelentkezni kizárólag online formában 2025. augusztus 12. és szeptember 6. között lehet az alábbi linkeken:

Magyar mint idegen nyelv: https://forms.gle/R8fgq6ezD2Uy1LsT6

Ukrán mint idegen nyelv: https://forms.gle/skxSEiWHKqFCNxsi8

A tanfolyamok megvalósulásának ideje: 2025. szeptember – 2026. június, főként szombatonként 8.00–12.00 óra között.

Részletes tájékoztatót a Rákóczi-főiskola Felnőttképzési Központjában kaphatnak munkanapokon 08.00–16.00 óra között az alábbi e-mail-címen: mid.tanfolyam@kmf.org.ua

(Nyitókép: illusztráció)

Felnőttképzési Központ