Versben a hazaszeretet – Kárpát-medencei ifjúsági online szavalóverseny

A Fiatalok a Nemzetért Alapítvány sokszínű tevékenysége keretében az egész Kárpát-medencére kiterjedő szavalóversenyt hirdet a hazaszeretet témakörében, amely a virtuális térben valósul meg. Arra biztatunk minden 6 és 18 év közötti fiatalt, hogy válasszon ki olyan költeményt, amelynek középpontjában a szülőföldünk, a nemzetünk szeretete, a magyarságunk büszkeségre okot adó személyei, eseményei állnak, egyszóval olyan verset, amely a hazaszeretetet erősíti olvasójában és annak elszavalásával nevezzen versenyünkre.

Alapítványunknak kezdetektől fogva célkitűzése, hogy erősítsük a fiatal generációban a magyarságunkra való büszkeség érzését, azt az érzést, amely számos költőnk művében tűnt fel és amelyet csodálatos költemények formájában papírra is vetettek. Szeretnénk versenyünkkel tisztelegni ezen költők előtt, megismertetni minél több emberrel a verseiket és a verseny által minél több fiatalban erősíteni a hazaszeretet érzését.

A három korosztályi kategóriában a versenyünkre nevezőket ezúttal is szakmai zsűri értékeli, emellett most is lesz egy közönségszavazás, amelyben a közösségi médiában megosztott legjobb szavalatok vesznek részt, szintén az első három helyezettet díjazzuk. A 300 ezer forint összdíjazású versenyről a részletek az alábbi honlapon érhetőek el: fiatalokanemzetert.hu/szavaloverseny .