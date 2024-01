Virágének – alkotói pályázat

A SZITAKÖTŐ gyerekfolyóirat alkotói pályázatot hirdet VIRÁGÉNEK címmel.

A virágok színes világának titkait kutatjuk a Szitakötő nyári számában: a természetben, a művészetben, népi kultúrában, a gyógyászatban, a vallási és politikai szimbólumokban. A kerti vagy lakásban tartott virágok gondozása, a virágkötés, a frissen vagy szárítva fogyasztható virágok ismerete, a genetika törvényei vagy a hollandiai tulipánláz történelmi következményei csupán aprócska szeletét mutatják a virágok birodalmának, amelynek számtalan lakója mind más és más.

Várjuk a didaktikus stílust nagy ívben kerülő, a 8 éven felüli olvasókat megszólító verseket, meséket, prózákat és ismeretterjesztő cikkeket. Az ismeretterjesztő cikkek a természettudomány vagy a társadalomtudomány szempontjából is tárgyalhatják a témát.

Terjedelmi határok

VERS | 16 soros

| 16 soros MESE | 2800 leütés szóközzel együtt

| 2800 leütés szóközzel együtt CIKK | 3200 leütés szóközzel együtt

Egy pályázó több művet is beküldhet, de kérjük, hogy még publikálatlan művekkel pályázzanak. Az online megjelenést is publikációnak tekintjük. Várjuk határon túli pályázók műveit is.

Javasoljuk, hogy a pályázók előzetesen tájékozódjanak a Szitakötőt jellemző hangvételről és nyelvi színvonalról. Bár a folyóirat gyerekeknek szól, a pályázatra felnőtt alkotók munkáit várjuk.

A műveket elektronikus úton lehet feltölteni: palyazat.ligetmuhely.com Kérjük, emailben ne küldjenek pályázatot!

A beérkező műveket folyamatosan olvassuk, minden pályázónak elektronikus úton válaszolunk.

A szerkesztőség által kiválasztott művek megjelennek a Szitakötő folyóiratban.

A sikeres pályázók szerzői honoráriumot és további publikálási lehetőséget kapnak.

Beküldési határidő: 2024. február 19.

További információ: Horgas Judit palyazat [kukac] ligetmuhely.com

Forrás: Liget Műhely