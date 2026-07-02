Banános-csokis brownie jellegű sütemény vaníliasodóval
A túlérett banánokból nemcsak banánkenyér készülhet. Ez a brownie jellegű sütemény kívül enyhén roppanós, belül pedig kellemesen puha és szaftos. A banán természetes édessége remekül harmonizál az olvasztott csokoládé gazdag ízével, így akár kevesebb cukorral vagy teljesen cukor nélkül is elkészíthető. A mellé kínált selymes vaníliasodó tökéletesen kiegészíti ezt az egyszerű, mégis különleges desszertet. Tökéletes választás egy délutáni kávé vagy tea mellé.
Alapanyagok
A süteményhez
- 3 érett banán
- 1 db tojás
- 180 g étcsokoládé
- 50 g vaj
- 120 g liszt
- 1 tk sütőpor
- 1-2 ek cukrozatlan kakaópor
- 30 g cukor a banán édességétől függően, akár el is hagyható. Én sem tettem bele.
- 1 csipet só
Vaníliasodó
- 500 ml tej
- 3 db tojássárgája
- 50 g cukor
- 1 tk vaníliakivonat vagy 1 csomag vaníliás cukor
- 1 ek étkezési keményítő elhagyható, ha hígabb sodót szeretnénk
Leírás
- Melegítsük elő a sütőt 180 °C-ra.
- A csokoládét a vajjal együtt olvasszuk fel.
- A banánokat villával törjük péppé, majd keverjük hozzá a tojást.
- Adjuk hozzá az olvasztott csokoládés-vajas keveréket.
- Forgassuk bele a lisztet, a sütőport, a kakaóport, a sót és a cukrot, ha teszünk bele.
- Dolgozzuk simára a masszát.
- Sütőpapírral bélelt, 20×20 cm-es formába öntve süssük 25–30 percig.
- Akkor jó, ha a teteje megszilárdult, de a belseje még enyhén szaftos.
Vaníliasodó elkészítése
- A tojássárgáját keverjük habosra a cukorral, a vaníliával és a keményítővel.
- A tejet forraljuk fel, majd folyamatos keverés mellett, apránként öntsük a tojásos keverékhez.
- Az egészet öntsük vissza a lábasba.
- Kis lángon, állandó keverés mellett melegítsük addig, amíg a sodó kissé besűrűsödik. Fontos, hogy ne forraljuk, mert a tojás kicsapódhat.
- Langyosan vagy hidegen tálaljuk a sütemény mellé.
Megjegyzések
Tálalási ötlet: A tányér aljára kanalazzunk néhány evőkanál meleg vaníliasodót, helyezzük rá a frissen sült sütemény egy szeletét, végül szórjuk meg bőségesen reszelt fekete csokoládéval. A meleg sodó és az olvadó étcsokoládé tökéletes harmóniát alkot a puha, banános brownie-val, így igazán látványos és különleges desszertet kínálhatunk vendégeinknek. Jó étvágyat kívánunk!
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