Banános-csokis brownie jellegű sütemény vaníliasodóval

Bursza Krisztina Receptek

A túlérett banánokból nemcsak banánkenyér készülhet. Ez a brownie jellegű sütemény kívül enyhén roppanós, belül pedig kellemesen puha és szaftos. A banán természetes édessége remekül harmonizál az olvasztott csokoládé gazdag ízével, így akár kevesebb cukorral vagy teljesen cukor nélkül is elkészíthető. A mellé kínált selymes vaníliasodó tökéletesen kiegészíti ezt az egyszerű, mégis különleges desszertet. Tökéletes választás egy délutáni kávé vagy tea mellé.

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Étkezés Desszert
Konyha Világ

Alapanyagok
  

A süteményhez

  • 3 érett banán
  • 1 db tojás
  • 180 g étcsokoládé
  • 50 g vaj
  • 120 g liszt
  • 1 tk sütőpor
  • 1-2 ek cukrozatlan kakaópor
  • 30 g cukor a banán édességétől függően, akár el is hagyható. Én sem tettem bele.
  • 1 csipet

Vaníliasodó

  • 500 ml tej
  • 3 db tojássárgája
  • 50 g cukor
  • 1 tk vaníliakivonat vagy 1 csomag vaníliás cukor
  • 1 ek étkezési keményítő elhagyható, ha hígabb sodót szeretnénk

Leírás
 

  • Melegítsük elő a sütőt 180 °C-ra.
  • A csokoládét a vajjal együtt olvasszuk fel.
  • A banánokat villával törjük péppé, majd keverjük hozzá a tojást.
  • Adjuk hozzá az olvasztott csokoládés-vajas keveréket.
  • Forgassuk bele a lisztet, a sütőport, a kakaóport, a sót és a cukrot, ha teszünk bele.
  • Dolgozzuk simára a masszát.
  • Sütőpapírral bélelt, 20×20 cm-es formába öntve süssük 25–30 percig.
  • Akkor jó, ha a teteje megszilárdult, de a belseje még enyhén szaftos.

Vaníliasodó elkészítése

  • A tojássárgáját keverjük habosra a cukorral, a vaníliával és a keményítővel.
  • A tejet forraljuk fel, majd folyamatos keverés mellett, apránként öntsük a tojásos keverékhez.
  • Az egészet öntsük vissza a lábasba.
  • Kis lángon, állandó keverés mellett melegítsük addig, amíg a sodó kissé besűrűsödik. Fontos, hogy ne forraljuk, mert a tojás kicsapódhat.
  • Langyosan vagy hidegen tálaljuk a sütemény mellé.

Megjegyzések

Tálalási ötlet: A tányér aljára kanalazzunk néhány evőkanál meleg vaníliasodót, helyezzük rá a frissen sült sütemény egy szeletét, végül szórjuk meg bőségesen reszelt fekete csokoládéval. A meleg sodó és az olvadó étcsokoládé tökéletes harmóniát alkot a puha, banános brownie-val, így igazán látványos és különleges desszertet kínálhatunk vendégeinknek.
 
Jó étvágyat kívánunk!

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