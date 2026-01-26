Citromos tiramisu

Bursza Krisztina Receptek

Imádjuk a friss, citromos desszerteket, ezért most egy igazán üde és könnyed alternatívát készítettünk a hagyományos tiramisuból, ahogy a férjem elnevezte a citromisu-t. Könnyű, krémes és pikánsan savanykás, tökéletes desszert akár egy családi vacsorához, akár vendégváráshoz. A mi verziónk tele van friss citromlével és mascarponéval, és a rétegek között citromos szirup teszi még izgalmasabbá.

Alapanyagok
  

Krémhez:

  • 500 g mascarpone
  • 4 db friss citrom reszelt héja
  • 2,5-3 dl frissen facsart citromlé kb. 4 citromból
  • 4 db tojás
  • 150 g porcukor
  • 1 cs vaníliáscukor
  • csipet

Réteghez:

  • 48 db babapiskóta

Citromos szirup apiskótához:

  • 2 dl víz
  • 100 g cukor
  • 1 db citrom leve + héja

Leírás
 

Citromos szirup

  • Felforraljuk a vizet a cukorral és a citromhéjjal.
  • Levesszük a tűzről, hozzáadjuk a citromlevet, majd teljesen kihűtjük.

Krém

  • Szétválasztjuk a tojásokat.
  • A sárgákat habosra keverjük a porcukorral és a vaníliás cukorral.
  • Hozzáadjuk a mascarponét, és simára keverjük.
  • Beleforgatjuk a reszelt citromhéjat, majd lassan, több részletben a citromlevet is.
  • A fehérjéket csipet sóval kemény habbá verjük, majd óvatosan a krémbe forgatjuk.

Rétegezés

  • A babapiskótákat gyorsan mártjuk a citromos szirupba (vigyázzunk, hogy ne ázzanak el).
  • Egy réteg piskóta → egy réteg krém.
  • A tetejére krém kerüljön.

Pihentetés

  • Lefedjük, és hűtőbe tesszük minimum 4–6 órára, de egy éjszaka a legjobb.

Megjegyzések

Tálalási tippek
Szórjuk meg finomra reszelt citromhéjjal a tetejét.
Friss mentalevéllel vagy citromkarikákkal még látványosabb lesz.
 
Jó étvágyat kívánunk!

