Citromos tiramisu

Imádjuk a friss, citromos desszerteket, ezért most egy igazán üde és könnyed alternatívát készítettünk a hagyományos tiramisuból, ahogy a férjem elnevezte a citromisu-t. Könnyű, krémes és pikánsan savanykás, tökéletes desszert akár egy családi vacsorához, akár vendégváráshoz. A mi verziónk tele van friss citromlével és mascarponéval, és a rétegek között citromos szirup teszi még izgalmasabbá.

500 g mascarpone

4 db friss citrom reszelt héja

2,5-3 dl frissen facsart citromlé kb. 4 citromból

4 db tojás

150 g porcukor

1 cs vaníliáscukor

csipet só Réteghez: 48 db babapiskóta Citromos szirup apiskótához: 2 dl víz

100 g cukor

1 db citrom leve + héja Leírás Citromos szirup Felforraljuk a vizet a cukorral és a citromhéjjal.

Levesszük a tűzről, hozzáadjuk a citromlevet, majd teljesen kihűtjük. Krém Szétválasztjuk a tojásokat.

A sárgákat habosra keverjük a porcukorral és a vaníliás cukorral.

Hozzáadjuk a mascarponét, és simára keverjük.

Beleforgatjuk a reszelt citromhéjat, majd lassan, több részletben a citromlevet is.

A fehérjéket csipet sóval kemény habbá verjük, majd óvatosan a krémbe forgatjuk. Rétegezés A babapiskótákat gyorsan mártjuk a citromos szirupba (vigyázzunk, hogy ne ázzanak el).

Egy réteg piskóta → egy réteg krém.

A tetejére krém kerüljön. Pihentetés Lefedjük, és hűtőbe tesszük minimum 4–6 órára, de egy éjszaka a legjobb. Megjegyzések Tálalási tippek

Szórjuk meg finomra reszelt citromhéjjal a tetejét.

Friss mentalevéllel vagy citromkarikákkal még látványosabb lesz. Jó étvágyat kívánunk!



Kárpátalja.ma