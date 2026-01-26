Citromos tiramisu
Imádjuk a friss, citromos desszerteket, ezért most egy igazán üde és könnyed alternatívát készítettünk a hagyományos tiramisuból, ahogy a férjem elnevezte a citromisu-t. Könnyű, krémes és pikánsan savanykás, tökéletes desszert akár egy családi vacsorához, akár vendégváráshoz. A mi verziónk tele van friss citromlével és mascarponéval, és a rétegek között citromos szirup teszi még izgalmasabbá.
Alapanyagok
Krémhez:
- 500 g mascarpone
- 4 db friss citrom reszelt héja
- 2,5-3 dl frissen facsart citromlé kb. 4 citromból
- 4 db tojás
- 150 g porcukor
- 1 cs vaníliáscukor
- csipet só
Réteghez:
- 48 db babapiskóta
Citromos szirup apiskótához:
- 2 dl víz
- 100 g cukor
- 1 db citrom leve + héja
Leírás
Citromos szirup
- Felforraljuk a vizet a cukorral és a citromhéjjal.
- Levesszük a tűzről, hozzáadjuk a citromlevet, majd teljesen kihűtjük.
Krém
- Szétválasztjuk a tojásokat.
- A sárgákat habosra keverjük a porcukorral és a vaníliás cukorral.
- Hozzáadjuk a mascarponét, és simára keverjük.
- Beleforgatjuk a reszelt citromhéjat, majd lassan, több részletben a citromlevet is.
- A fehérjéket csipet sóval kemény habbá verjük, majd óvatosan a krémbe forgatjuk.
Rétegezés
- A babapiskótákat gyorsan mártjuk a citromos szirupba (vigyázzunk, hogy ne ázzanak el).
- Egy réteg piskóta → egy réteg krém.
- A tetejére krém kerüljön.
Pihentetés
- Lefedjük, és hűtőbe tesszük minimum 4–6 órára, de egy éjszaka a legjobb.
Megjegyzések
Tálalási tippek
Szórjuk meg finomra reszelt citromhéjjal a tetejét.
Friss mentalevéllel vagy citromkarikákkal még látványosabb lesz. Jó étvágyat kívánunk!
