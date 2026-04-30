Csokis–mogyorós falatkák sütés nélkül

Bursza Krisztina Receptek

Egy gyorsan elkészíthető, ínycsiklandó édesség, amit nem kell sütni, és könnyedén variálhatunk különböző töltelékekkel.

Étkezés Desszert
Konyha Spanyol

Alapanyagok
  

Alapmassza:

  • 300 g ét- vagy tejcsokoládé
  • 200 ml habtejszín
  • 200 g darált keksz
  • 100 g pirított, aprított mogyoró

Töltelék (opcionális):

  • nutella
  • karamell
  • csokikrém
  • lekvár

Csokimáz a tetejére:

  • 90 g csokoládé
  • 100 ml 100 ml habtejszín

Leírás
 

Alapmassza

  • Először a tejszínt (150 ml) felmelegítjük, de nem forraljuk. Belekeverjük a feldarabolt csokoládét (300 g) és simára keverjük.
  • Ezután hozzáadjuk a darált kekszet és a 100 g aprított mogyorót, majd jól összedolgozzuk, hogy formázható masszát kapjunk, ne legyen se túl lágy, se túl száraz.
  • Ha túl lágy: adunk hozzá egy kevés darált kekszet.
  • Ha túl kemény: pici tejszínnel lágyítjuk.

Formázás

  • A masszából kis golyókat formázunk. Ujjunkkal mélyedést készítünk a közepükbe, majd megtöltjük a választott töltelékkel (karamell, csokikrém, lekvár).

Csokimáz

  • A tejszínt felmelegítjük, hozzáadjuk a csokoládét, és simára keverjük. A falatkák tetejére kanalazzuk vagy ráöntjük a csokimázat. Amikor a csokimáz elkészül, érdemes egy kicsit hűlni hagyni, hogy jobban összeálljon, és kevésbé legyen folyós állagú.

Pihentetés

  • A falatkákat hűtőbe tesszük legalább 1 órára, hogy a csokimáz és a golyók megszilárduljanak.

Megjegyzések

Bátran variáljuk a tölteléket: egy kis mogyorókrém vagy áfonyalekvár különleges ízt ad a süteménynek.
A tetejére szórhatunk durvára vágott mogyorót vagy csokireszeléket, hogy még látványosabb legyen.
 
Jó étvágyat kívánunk!

