Csokis–mogyorós falatkák sütés nélkül
Egy gyorsan elkészíthető, ínycsiklandó édesség, amit nem kell sütni, és könnyedén variálhatunk különböző töltelékekkel.
Alapanyagok
Alapmassza:
- 300 g ét- vagy tejcsokoládé
- 200 ml habtejszín
- 200 g darált keksz
- 100 g pirított, aprított mogyoró
Töltelék (opcionális):
- nutella
- karamell
- csokikrém
- lekvár
Csokimáz a tetejére:
- 90 g csokoládé
- 100 ml 100 ml habtejszín
Leírás
Alapmassza
- Először a tejszínt (150 ml) felmelegítjük, de nem forraljuk. Belekeverjük a feldarabolt csokoládét (300 g) és simára keverjük.
- Ezután hozzáadjuk a darált kekszet és a 100 g aprított mogyorót, majd jól összedolgozzuk, hogy formázható masszát kapjunk, ne legyen se túl lágy, se túl száraz.
- Ha túl lágy: adunk hozzá egy kevés darált kekszet.
- Ha túl kemény: pici tejszínnel lágyítjuk.
Formázás
- A masszából kis golyókat formázunk. Ujjunkkal mélyedést készítünk a közepükbe, majd megtöltjük a választott töltelékkel (karamell, csokikrém, lekvár).
Csokimáz
- A tejszínt felmelegítjük, hozzáadjuk a csokoládét, és simára keverjük. A falatkák tetejére kanalazzuk vagy ráöntjük a csokimázat. Amikor a csokimáz elkészül, érdemes egy kicsit hűlni hagyni, hogy jobban összeálljon, és kevésbé legyen folyós állagú.
Pihentetés
- A falatkákat hűtőbe tesszük legalább 1 órára, hogy a csokimáz és a golyók megszilárduljanak.
Megjegyzések
Bátran variáljuk a tölteléket: egy kis mogyorókrém vagy áfonyalekvár különleges ízt ad a süteménynek.
A tetejére szórhatunk durvára vágott mogyorót vagy csokireszeléket, hogy még látványosabb legyen. Jó étvágyat kívánunk!
