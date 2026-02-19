Házi baconös sertés hamburger
Kevés dolog van, ami felér egy frissen sült, szaftos házi hamburgerrel. Ez a baconös sertésburger kívül enyhén ropogós, belül puha és ízes, igazi klasszikus amerikai hangulatot hoz az asztalra. Tökéletes választás egy családi ebédhez vagy akár baráti vacsorához. Ráadásul sütőben is elkészíthető, így akkor is működik, ha nincs kéznél grill.
Alapanyagok
Hamburgerhús
- 0,5 kg sertés darált hús
- 2 közepes hagyma nagyon apróra vágva vagy lereszelve
- 5 kis gerezd fokhagyma zúzva
- 1 tk só
- fél tk őrölt fekete bors
- 1 tk füstölt pirospaprika
- fél tk őrölt kömény opcionális
- 1 tk mustár
- 1 db tojás
Feltétek
- 6–8 szelet vékony bacon
- 4 szelet sajt
- savanyú uborka szeletelve
- paradicsom szeletelve
- 4 db hamburger buci
Szósz (klasszikus burger szósz)
- 3 ek majonéz
- 1 ek ketchup
- 1 tk mustár
- 1 tk fokhagymás szósz
Leírás
Hamburgerhús elkészítése
- A darált húst egy nagy tálba tesszük, majd hozzáadjuk az apróra vágott vagy reszelt hagymát, a zúzott fokhagymát, a fűszereket, a mustárt és a tojást.
- Az egészet óvatosan összekeverjük, ügyelve arra, hogy ne dolgozzuk túl a masszát.
- A húsból 4 darab, kb. 2 cm vastag pogácsát formázunk, majd mindegyik közepét enyhén benyomjuk az ujjunkkal. Félretesszük őket, amíg a sütőt előmelegítjük.
Húspogácsák sütése sütőben
- A sütőt 200 °C-ra előmelegítjük (alsó–felső sütés).
- A pogácsákat sütőpapírral bélelt tepsire vagy rácsra tesszük (alá egy tepsit csúsztatunk).
- 25–30 percig sütjük, félidőben megfordítjuk őket.
- Az utolsó 2–3 percben rátesszük a sajtszeleteket, hogy szépen ráolvadjanak.
- Sütés után 5 percig pihentetjük a húsokat.
Buci pirítása
- A hamburgerbucikat félbevágjuk, majd a vágott felükkel lefelé száraz serpenyőben vagy egy kevés vajon aranybarnára pirítjuk.
Bacon sütése
- A baconszeleteket hideg serpenyőbe tesszük, majd közepes lángon ropogósra sütjük.
- Papírtörlőre szedjük, hogy leitassuk róla a felesleges zsiradékot.
Szósz elkészítése
- Egy kis tálban összekeverjük a majonézt, a ketchupot, a mustárt és a fokhagymás szószt.
- Megkóstoljuk, és ha szükséges, az arányokon ízlés szerint igazítunk.
Összeállítás
- Az alsó buci belsejét megkenjük szósszal, majd erre helyezzük:1. a sajtos húspogácsát2. a ropogós bacont3. a savanyú uborkát4. a paradicsomszeleteket
- A felső buci belső felét vékonyan megkenjük szósszal, majd ráhelyezzük a burger tetejére.
Megjegyzések
Tipp: A szószt mindig a bucin kenjük el, ne közvetlenül a zöldségekre – így nem ázik el. Frissen, melegen a legfinomabb, de 5–10 percig még tökéletes marad. Könnyen variálható csípős szósszal, karamellizált hagymával vagy extra sajttal is. Jó étvágyat kívánunk!