Házi pizza

Bursza Krisztina Receptek

Kevés étel van, amely annyira közösségi élményt nyújt, mint a házi pizza készítése. Egy jól megkelt, puha tészta, gazdag feltétek és a sütőből kiáradó illatok garantáltan mindenkit az asztal köré csalogatnak. Most egy egyszerű, mégis nagyszerű receptet hoztunk, amelyet könnyedén elkészíthetünk otthon is. Ezzel a jól bevált recepttel mi is könnyedén varázsolhatunk olaszos hangulatot az otthonunkba – ráadásul mindenki a saját ízlésére alakíthatja a feltéteket.

Összesen 1 óra 30 jegyzőkönyv
Étkezés Főétel
Konyha Magyar, Olasz
Adag 8 db

Alapanyagok
  

Tészta:

  • 40 dkg finomliszt
  • 2,5 dl langyos víz
  • 2,5 dkg friss élesztő vagy 7 g szárított
  • 1 tk cukor
  • 1,5 tk
  • 2 ek olaj

Feltét:

  • pizzaszósz ízlés szerint
  • sonka ízlés szerint
  • mozarella ízlés szerint
  • edami ízlés szerint
  • kukorica ízlés szerint
  • lilahagyma ízlés szerint

Leírás
 

  • Első lépésként a langyos vízhez hozzáadjuk a cukrot és az élesztőt, majd körülbelül 10 perc alatt felfuttatjuk.
  • Közben egy tálban összekeverjük a lisztet és a sót. Amikor az élesztő felfutott, a liszthez öntjük, hozzáadjuk az olajat, majd az egészet alaposan összegyúrjuk.
  • A tésztát 5-7 percig dagasztjuk, amíg lágy, enyhén ragacsos állagot nem kapunk. Ezután letakarva, meleg helyen 45-60 percig kelesztjük.
  • Ha megkelt, egy olajozott tepsibe tesszük, és kézzel egyenletesen belenyomkodjuk – sodrófára nincs szükség. A tepsiben még további 15 percig pihentetjük.
  • Ezután – saját tapasztalatunk alapján – érdemes a tésztát először önmagában elősütni: előmelegített, 220 °C-os sütőben 5 percig sütjük.
  • Az elősütött tésztát kivesszük, majd megkenjük pizzaszósszal. Rászórjuk a mozzarella sajt kétharmad részét, majd jöhet a sonka és a kukorica. Végül a maradék mozzarellával és ízlés szerint edami sajttal, valamint lilahagymával gazdagítjuk.
  • A pizzát visszatesszük a sütőbe, és alsó-felső sütésen további 15 percig sütjük. Akkor van kész, amikor az alja szépen megpirul, a sajt pedig aranybarnán buborékozik.
  • Frissen, melegen tálaljuk – és élvezzük az otthon készült pizza minden falatját!

Megjegyzések

Jó étvágyat kívánunk!

