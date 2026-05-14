Kevés étel van, amely annyira közösségi élményt nyújt, mint a házi pizza készítése. Egy jól megkelt, puha tészta, gazdag feltétek és a sütőből kiáradó illatok garantáltan mindenkit az asztal köré csalogatnak. Most egy egyszerű, mégis nagyszerű receptet hoztunk, amelyet könnyedén elkészíthetünk otthon is. Ezzel a jól bevált recepttel mi is könnyedén varázsolhatunk olaszos hangulatot az otthonunkba – ráadásul mindenki a saját ízlésére alakíthatja a feltéteket.

Étkezés Főétel Konyha Magyar, Olasz Adag 8 db Alapanyagok Tészta: 40 dkg finomliszt

2,5 dl langyos víz

2,5 dkg friss élesztő vagy 7 g szárított

1 tk cukor

1,5 tk só

2 ek olaj Feltét: pizzaszósz ízlés szerint

sonka ízlés szerint

mozarella ízlés szerint

edami ízlés szerint

kukorica ízlés szerint

lilahagyma ízlés szerint Leírás Első lépésként a langyos vízhez hozzáadjuk a cukrot és az élesztőt, majd körülbelül 10 perc alatt felfuttatjuk.

Közben egy tálban összekeverjük a lisztet és a sót. Amikor az élesztő felfutott, a liszthez öntjük, hozzáadjuk az olajat, majd az egészet alaposan összegyúrjuk.

A tésztát 5-7 percig dagasztjuk, amíg lágy, enyhén ragacsos állagot nem kapunk. Ezután letakarva, meleg helyen 45-60 percig kelesztjük.

Ha megkelt, egy olajozott tepsibe tesszük, és kézzel egyenletesen belenyomkodjuk – sodrófára nincs szükség. A tepsiben még további 15 percig pihentetjük.

Ezután – saját tapasztalatunk alapján – érdemes a tésztát először önmagában elősütni: előmelegített, 220 °C-os sütőben 5 percig sütjük.

Az elősütött tésztát kivesszük, majd megkenjük pizzaszósszal. Rászórjuk a mozzarella sajt kétharmad részét, majd jöhet a sonka és a kukorica. Végül a maradék mozzarellával és ízlés szerint edami sajttal, valamint lilahagymával gazdagítjuk.

A pizzát visszatesszük a sütőbe, és alsó-felső sütésen további 15 percig sütjük. Akkor van kész, amikor az alja szépen megpirul, a sajt pedig aranybarnán buborékozik.

Frissen, melegen tálaljuk – és élvezzük az otthon készült pizza minden falatját! Megjegyzések Jó étvágyat kívánunk!

