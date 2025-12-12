Ahogy közeledik a karácsony, a házak megtelnek fahéj, méz és fűszerek illatával. Nincs is hangulatosabb tevékenység ilyenkor, mint együtt sütni a családdal – főleg, ha mézeskalács készül. Ez a klasszikus magyar recept puha, illatos tésztájával és aromás fűszereivel tökéletesen illik a karácsony varázslatos hangulatához. A tésztát könnyen nyújthatjuk, szaggathatjuk, így minden darab egyedi formát ölthet – akár csillag, hóember, karácsonyfa vagy angyalka. A sütés közben áradó illatok a gyermekkori emlékeket idézik, és már az első falat is meghitt, ünnepi pillanatokat varázsol az asztalhoz. Ez a recept egyszerű, mégis mindig biztosítja a tökéletesen puha és ízes mézeskalácsot, amelyet érdemes apró figyelmességekkel, például egy szelet almával együtt tárolni, hogy hosszú ideig megőrizze puhaságát.

Recept nyomtatása Étkezés Desszert Konyha Magyar Adag 6 fő Alapanyagok 30 dkg liszt

10 dkg porcukor

1 tk szódabikarbóna

10 dkg vaj

3 ek méz

1 db tojás

1-2 tk mézeskalácsfűszer ízlés szerint Leírás Egy keverőtálbankeverjük össze a száraz hozzávalókat: lisztet, porcukrot, szódabikarbónát és amézeskalácsfűszert.

Egy másik, mikrózhatótálba tegyük a vajat és a mézet, majd mikróban olvasszuk meg, amíg egyneműlesz. Keverjük hozzá a tojást, és alaposan dolgozzuk el.

Öntsük össze a kételegyet a nagy keverőtálban. Először kanállal keverjük, majd gyúrjuk össze atésztát. Ha túl lágy, adjunk hozzá 1-2 evőkanál lisztet.

A tésztát pár percre betehetjüka hűtőbe, hogy könnyebben kezelhető legyen, de ez nem kötelező.

Sütőpapíron nyújtsukki a tésztát kb. 2-3 mm vastagságúra, majd tetszés szerinti formákkalszaggassuk ki. Figyeljünk, hogy a darabok között legyen elegendő távolság, merta tészta sütés közben terül és nő.

A kimaradótésztarészeket gyúrjuk újra, és szaggassuk ki ismét, amíg el nem fogy a tészta.

Előmelegítettsütőben, 175 °C-on (alul-felül sütés) kb. 8 percig süssük.

Tipp: hogy amézeskalács sokáig megőrizze puhaságát, tegyünk mellé egy darab almát atárolódobozba. Megjegyzések A receptet Salánki Barbara készítette el BebePiskóta receptje alapján. Jó étvágyat!

