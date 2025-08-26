Rakott brokkoli
A brokkoli a nyár és a kora őszi hónapok egyik legértékesebb tápanyaga.
A rakott brokkoli egy igazán tápláló és ízletes fogás, amely nemcsak a zöldségek szerelmeseinek okoz örömet, hanem azoknak is, akik szeretnék a családi étkezésekbe csempészni a vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag brokkolit. Ez a fogás laktató, mégis könnyed, és a rétegezett elkészítésnek köszönhetően a brokkoli, a darált hús és a rizs harmonikus ízkombinációban olvad össze. A ropogós sajttal a tetején sütve pedig igazi családi kedvenc születik, ami garantáltan a hétvégi asztal sztárja lesz.
Alapanyagok
- 3 fej brokkoli (1,5 kg)
- 50 dkg darált hús
- 100 g rizs
- 1 fej vöröshagyma
- 1 fej lila hagyma
- 3 gerezd fokhagyma
- 1 ek pirospaprika
- reszelt sajt ízlés szerint
- tejföl vagy natúr joghurt ízlés szerint
- olaj
- só ízlés szerint
- bors ízlés szerint
- majoránna ízlés szerint
- oregánó ízlés szerint
- bazsalikom ízlés szerint
Leírás
- A rakott brokkoli elkészítéséhez a brokkolit megmossuk, rózsáira szedjük, és sós vízben előfőzzük kb. 20 perc alatt, majd lecsepegtetjük.
- Közben a rizst kétszeres mennyiségű sós vízben megfőzzük.
- Majd elkezdjük készíteni a ragut.
- A kétféle hagymát felkockázzuk, és egy kevés olajon megpirítjuk. Majd lehúzzuk a tűzről, és hozzákeverjük a pirospaprikát, visszatesszük a tűzhelyre, és kevés vizet öntünk hozzá. Amikor elfőtte a vizet, még egyszer öntünk hozzá egy kevés vizet, kb. 0,5 dl mennyiséget, majd ismét elforraljuk a vizet, így kapunk egy szaftot, amihez hozzáadjuk a darált húst.
- Ezután hozzáadjuk a reszelt fokhagymagerezdeket, majd sóval, borssal ízesítjük. Én oregánót, bazsalikomot és majoránnát is szoktam beletenni, de ezek a fűszerek el is hagyhatók.
- Miután elkészült a rizs és a ragu is, keverjük őket össze.
- Egy jénai tálat kenjünk ki vajjal, majd tegyük bele a brokkoli egyik felét.
- A brokkolit kenjük meg a tejföl vagy a natúr joghurt felével, majd mehet rá a rizses darált hús.
- Erre újabb adag brokkoli következik, amit megkenünk a tejföl vagy natúr joghurt másik felével.
- A tetejére ízlés szerint reszelt sajtot teszünk.
- A sütőt 180 fokra előmelegítjük. Előmelegített sütőben kb. 35-40 perc alatt készre sütjük. Amikor a sajt szép aranybarna lesz a tetején, akkor kész is van.
- Fogyasztás előtt még néhány percig állni hagyjuk.
Megjegyzések
Jó étvágyat!