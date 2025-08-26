Rakott brokkoli

Bursza Krisztina Receptek

A brokkoli a nyár és a kora őszi hónapok egyik legértékesebb tápanyaga.

A rakott brokkoli egy igazán tápláló és ízletes fogás, amely nemcsak a zöldségek szerelmeseinek okoz örömet, hanem azoknak is, akik szeretnék a családi étkezésekbe csempészni a vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag brokkolit. Ez a fogás laktató, mégis könnyed, és a rétegezett elkészítésnek köszönhetően a brokkoli, a darált hús és a rizs harmonikus ízkombinációban olvad össze. A ropogós sajttal a tetején sütve pedig igazi családi kedvenc születik, ami garantáltan a hétvégi asztal sztárja lesz.

1 hour 20 minutes
Főétel
Konyha Világ
6

Alapanyagok
  

  • 3 fej brokkoli (1,5 kg)
  • 50 dkg darált hús
  • 100 g rizs
  • 1 fej vöröshagyma
  • 1 fej lila hagyma
  • 3 gerezd fokhagyma
  • 1 ek pirospaprika
  • reszelt sajt ízlés szerint
  • tejföl vagy natúr joghurt ízlés szerint
  • olaj
  • ízlés szerint
  • bors ízlés szerint
  • majoránna ízlés szerint
  • oregánó ízlés szerint
  • bazsalikom ízlés szerint

Leírás
 

  • A rakott brokkoli elkészítéséhez a brokkolit megmossuk, rózsáira szedjük, és sós vízben előfőzzük kb. 20 perc alatt, majd lecsepegtetjük.
  • Közben a rizst kétszeres mennyiségű sós vízben megfőzzük.
  • Majd elkezdjük készíteni a ragut.
  • A kétféle hagymát felkockázzuk, és egy kevés olajon megpirítjuk. Majd lehúzzuk a tűzről, és hozzákeverjük a pirospaprikát, visszatesszük a tűzhelyre, és kevés vizet öntünk hozzá. Amikor elfőtte a vizet, még egyszer öntünk hozzá egy kevés vizet, kb. 0,5 dl mennyiséget, majd ismét elforraljuk a vizet, így kapunk egy szaftot, amihez hozzáadjuk a darált húst.
  • Ezután hozzáadjuk a reszelt fokhagymagerezdeket, majd sóval, borssal ízesítjük. Én oregánót, bazsalikomot és majoránnát is szoktam beletenni, de ezek a fűszerek el is hagyhatók.
  • Miután elkészült a rizs és a ragu is, keverjük őket össze.
  • Egy jénai tálat kenjünk ki vajjal, majd tegyük bele a brokkoli egyik felét.
  • A brokkolit kenjük meg a tejföl vagy a natúr joghurt felével, majd mehet rá a rizses darált hús.
  • Erre újabb adag brokkoli következik, amit megkenünk a tejföl vagy natúr joghurt másik felével.
  • A tetejére ízlés szerint reszelt sajtot teszünk.
  • A sütőt 180 fokra előmelegítjük. Előmelegített sütőben kb. 35-40 perc alatt készre sütjük. Amikor a sajt szép aranybarna lesz a tetején, akkor kész is van.
  • Fogyasztás előtt még néhány percig állni hagyjuk.

Megjegyzések

Jó étvágyat!

