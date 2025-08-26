A brokkoli a nyár és a kora őszi hónapok egyik legértékesebb tápanyaga.

A rakott brokkoli egy igazán tápláló és ízletes fogás, amely nemcsak a zöldségek szerelmeseinek okoz örömet, hanem azoknak is, akik szeretnék a családi étkezésekbe csempészni a vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag brokkolit. Ez a fogás laktató, mégis könnyed, és a rétegezett elkészítésnek köszönhetően a brokkoli, a darált hús és a rizs harmonikus ízkombinációban olvad össze. A ropogós sajttal a tetején sütve pedig igazi családi kedvenc születik, ami garantáltan a hétvégi asztal sztárja lesz.

Recept nyomtatása Összesen 1 hour hr 20 minutes mins Étkezés Főétel Konyha Világ Adag 6 fő Alapanyagok 3 fej brokkoli (1,5 kg)

50 dkg darált hús

100 g rizs

1 fej vöröshagyma

1 fej lila hagyma

3 gerezd fokhagyma

1 ek pirospaprika

reszelt sajt ízlés szerint

tejföl vagy natúr joghurt ízlés szerint

olaj

só ízlés szerint

bors ízlés szerint

majoránna ízlés szerint

oregánó ízlés szerint

bazsalikom ízlés szerint Leírás A rakott brokkoli elkészítéséhez a brokkolit megmossuk, rózsáira szedjük, és sós vízben előfőzzük kb. 20 perc alatt, majd lecsepegtetjük.

Közben a rizst kétszeres mennyiségű sós vízben megfőzzük.

Majd elkezdjük készíteni a ragut.

A kétféle hagymát felkockázzuk, és egy kevés olajon megpirítjuk. Majd lehúzzuk a tűzről, és hozzákeverjük a pirospaprikát, visszatesszük a tűzhelyre, és kevés vizet öntünk hozzá. Amikor elfőtte a vizet, még egyszer öntünk hozzá egy kevés vizet, kb. 0,5 dl mennyiséget, majd ismét elforraljuk a vizet, így kapunk egy szaftot, amihez hozzáadjuk a darált húst.

Ezután hozzáadjuk a reszelt fokhagymagerezdeket, majd sóval, borssal ízesítjük. Én oregánót, bazsalikomot és majoránnát is szoktam beletenni, de ezek a fűszerek el is hagyhatók.

Miután elkészült a rizs és a ragu is, keverjük őket össze.

Egy jénai tálat kenjünk ki vajjal, majd tegyük bele a brokkoli egyik felét.

A brokkolit kenjük meg a tejföl vagy a natúr joghurt felével, majd mehet rá a rizses darált hús.

Erre újabb adag brokkoli következik, amit megkenünk a tejföl vagy natúr joghurt másik felével.

A tetejére ízlés szerint reszelt sajtot teszünk.

A sütőt 180 fokra előmelegítjük. Előmelegített sütőben kb. 35-40 perc alatt készre sütjük. Amikor a sajt szép aranybarna lesz a tetején, akkor kész is van.

Fogyasztás előtt még néhány percig állni hagyjuk. Megjegyzések Jó étvágyat!

Kárpátalja.ma