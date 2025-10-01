Csípős kínai csirke zöldségekkel
Ha szereted az ázsiai konyha karakteres, pikáns ízeit, ez a csípős kínai csirke biztosan elnyeri a tetszésed. A szaftos, pácolt csirkemell, a roppanósra sült zöldségek és a lágy szósz tökéletes harmóniát alkotnak, amit a szójaszósz és a chili fűszeres ereje tesz teljessé. Nemcsak laktató és egészséges, de gyorsan elkészíthető fogás is – ideális hétköznapi vacsorának vagy akár vendégvárónak. Illatos párolt rizzsel tálalva az élmény garantált.
Alapanyagok
- 0,5 kg csirkemell
- 1 dl szójaszósz 2 ek a páchoz, a többi a főzésnél
- 1 fej vöröshagyma
- 1 fej lilahagyma
- 2 db tv paprika
- 1 db hegyes erős
- 3 db kisebb sárgarépa
- 1 ek kukoricakeményítő
- olívaolaj ízlés szerint
- 4 gerezd fokhagyma
- só ízlés szerint
- bors ízlés szerint
- chilipehely ízlés szerint
Leírás
- A csirkemellet falatnyi csíkokra vágjuk, 2 evőkanál szójaszósszal és kevés olívaolajjal összekeverjük, majd legalább egy órára a hűtőbe tesszük.
- A zöldségeket (a hagymát, a parikát és a sárgarépát) megtisztítjuk, majd csíkokra vágjuk.
- A csirkemellet egy serpenyőben megpirítjuk, ízlés szerint sózzuk és borsozzuk, 2 cikk reszelt fokhagymát adunk hozzá, majd amikor elkészült, tányérra szedjük.
- Ugyanabban a serpenyőben kevés olajon megpirítjuk a zöldségeket a zúzott fokhagymával együtt. Ha szükséges, öntünk alá kevés vizet, hogy megpuhuljanak.
- Amikor a zöldségek elkészültek, hozzá adjuk a csirkemellet és a maradék szójaszószt.
- Ízlés szerint még tehetünk bele chilipelyhet, azonban figyeljünk arra, hogy a hegyes erős is csípős paprika. Ez a hozzávaló ki is maradhat, ha kevésbé csípős ételre vágyunk.
- A keményítőt kevés vízzel simára keverjük, majd a raguhoz öntjük. Amikor felforr, még 2-3 percig főzzük, közben többször átkeverjük, hogy az ízek jól összeérjenek.
Megjegyzések
Rizzsel tálaljuk. Jó étvágyat!