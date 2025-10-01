Csípős kínai csirke zöldségekkel

A csirkemellet falatnyi csíkokra vágjuk, 2 evőkanál szójaszósszal és kevés olívaolajjal összekeverjük, majd legalább egy órára a hűtőbe tesszük.

A zöldségeket (a hagymát, a parikát és a sárgarépát) megtisztítjuk, majd csíkokra vágjuk.

A csirkemellet egy serpenyőben megpirítjuk, ízlés szerint sózzuk és borsozzuk, 2 cikk reszelt fokhagymát adunk hozzá, majd amikor elkészült, tányérra szedjük.

Ugyanabban a serpenyőben kevés olajon megpirítjuk a zöldségeket a zúzott fokhagymával együtt. Ha szükséges, öntünk alá kevés vizet, hogy megpuhuljanak.

Amikor a zöldségek elkészültek, hozzá adjuk a csirkemellet és a maradék szójaszószt.

Ízlés szerint még tehetünk bele chilipelyhet, azonban figyeljünk arra, hogy a hegyes erős is csípős paprika. Ez a hozzávaló ki is maradhat, ha kevésbé csípős ételre vágyunk.