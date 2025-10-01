Csípős kínai csirke zöldségekkel

Bursza Krisztina Receptek

Ha szereted az ázsiai konyha karakteres, pikáns ízeit, ez a csípős kínai csirke biztosan elnyeri a tetszésed. A szaftos, pácolt csirkemell, a roppanósra sült zöldségek és a lágy szósz tökéletes harmóniát alkotnak, amit a szójaszósz és a chili fűszeres ereje tesz teljessé. Nemcsak laktató és egészséges, de gyorsan elkészíthető fogás is – ideális hétköznapi vacsorának vagy akár vendégvárónak. Illatos párolt rizzsel tálalva az élmény garantált.

Étkezés Főétel
Konyha Kínai
Adag 4

Alapanyagok
  

  • 0,5 kg csirkemell
  • 1 dl szójaszósz 2 ek a páchoz, a többi a főzésnél
  • 1 fej vöröshagyma
  • 1 fej lilahagyma
  • 2 db tv paprika
  • 1 db hegyes erős
  • 3 db kisebb sárgarépa
  • 1 ek kukoricakeményítő
  • olívaolaj ízlés szerint
  • 4 gerezd fokhagyma
  • ízlés szerint
  • bors ízlés szerint
  • chilipehely ízlés szerint

Leírás
 

  • A csirkemellet falatnyi csíkokra vágjuk, 2 evőkanál szójaszósszal és kevés olívaolajjal összekeverjük, majd legalább egy órára a hűtőbe tesszük.
  • A zöldségeket (a hagymát, a parikát és a sárgarépát) megtisztítjuk, majd csíkokra vágjuk.
  • A csirkemellet egy serpenyőben megpirítjuk, ízlés szerint sózzuk és borsozzuk, 2 cikk reszelt fokhagymát adunk hozzá, majd amikor elkészült, tányérra szedjük.
  • Ugyanabban a serpenyőben kevés olajon megpirítjuk a zöldségeket a zúzott fokhagymával együtt. Ha szükséges, öntünk alá kevés vizet, hogy megpuhuljanak.
  • Amikor a zöldségek elkészültek, hozzá adjuk a csirkemellet és a maradék szójaszószt.
  • Ízlés szerint még tehetünk bele chilipelyhet, azonban figyeljünk arra, hogy a hegyes erős is csípős paprika. Ez a hozzávaló ki is maradhat, ha kevésbé csípős ételre vágyunk.
  • A keményítőt kevés vízzel simára keverjük, majd a raguhoz öntjük. Amikor felforr, még 2-3 percig főzzük, közben többször átkeverjük, hogy az ízek jól összeérjenek.

Megjegyzések

Rizzsel tálaljuk.
 
Jó étvágyat!

