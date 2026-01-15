Kacsamell tört krumplival és savanyúsággal
A kacsamell a magyar konyha egyik legkedveltebb fogása: egyszerre elegáns és otthonos. Ropogósra sült bőrével, szaftos húsával és krémes tört krumplival igazi klasszikus, amely hétvégi ebédként vagy ünnepi vacsoraként is megállja a helyét. Ebben a receptben a lassú sütés, a friss fűszerek és az utolsó percekben felkent mézes-fűszeres máz gondoskodik a harmonikus ízekről.
Alapanyagok
A kacsamellhez:
- 2 db kacsamell
- só ízlés szerint
- bors ízlés szerint
- kakukkfű ízlés szerint
- rozmaring ízlés szerint
- 4 gerezd fokhagyma
- kevés olívaolaj
A mézes mázhoz:
- 2 ek méz
- frissen őrölt bors
- 1 csipet kakukkfű
A tört krumplihoz:
- 500 g burgonya
- 100 ml tejszín
- a kisült kacsazsír ízlés szerint
- só ízlés szerint
- bors ízlés szerint
- 1 csipet szerecsendió
Tálaláshoz:
- Savanyú uborka, csalamádé vagy más savanyúság
Leírás
A burgonya előkészítése
- A burgonyát meghámozzuk, nagyobb kockákra vágjuk, majd enyhén sós vízben feltesszük főni. Kb. 15–20 perc alatt puhára főzzük.
A kacsamell előkészítése
- Ha fagyasztott kacsamellet használunk, előzőleg teljesen kiolvasztjuk. A húst papírtörlővel szárazra töröljük, a bőrös felét éles késsel sűrűn, átlósan beirdaljuk, ügyelve arra, hogy a húsba ne vágjunk bele. Sózzuk, borsozzuk.
A kacsamell sütése
- A kacsamellet hideg serpenyőbe tesszük, bőrös felével lefelé, mellé adunk 2 gerezd fokhagymát, majd alacsony lángon 8–10 perc alatt lassan kisütjük a zsírját, amíg a bőr szép aranybarna és ropogós lesz. Ezután megfordítjuk, és a másik oldalát is sütjük még kb. 4 percig.
- A kacsamellet ezután egy jénai tálba helyezzük, amelynek az aljára kevés olívaolajat csorgatunk, megszórjuk rozmaringgal és kakukkfűvel, majd mellétesszük a maradék 2 gerezd fokhagymát. A húst bőrös oldalával felfelé tesszük bele, és 180 °C-ra előmelegített sütőben 10–15 percig sütjük.
- A sütés utolsó 1–2 percében a bőrös oldalt megkenjük a mézből, borsból és kakukkfűből kevert mázzal, majd grill vagy felső sütés funkcióval hagyjuk enyhén karamellizálódni.
- A kész kacsamellet kivesszük a sütőből, és a jénai tál tetejével lefedve 5 percig pihentetjük.
Tört krumpli elkészítése
- A megfőtt burgonyát leszűrjük, majd összetörjük. Hozzákeverjük a tejszínt, sózzuk, borsozzuk, egy csipet szerecsendióval ízesítjük. Ha maradt kacsazsír, egy-két evőkanálnyit hozzákeverhetünk – ettől még gazdagabb és krémesebb lesz.
Tálalás
- A kacsamellet ferdén felszeleteljük, tányérra rendezzük, mellé kanalazzuk a tört krumplit, és savanyúsággal kínáljuk. Ízlés szerint a kisült kacsazsírból is csepegtethetünk a köretre.
Megjegyzések
Jó étvágyat kívánunk!