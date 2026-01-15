Kacsamell tört krumplival és savanyúsággal

Bursza Krisztina Receptek

A kacsamell a magyar konyha egyik legkedveltebb fogása: egyszerre elegáns és otthonos. Ropogósra sült bőrével, szaftos húsával és krémes tört krumplival igazi klasszikus, amely hétvégi ebédként vagy ünnepi vacsoraként is megállja a helyét. Ebben a receptben a lassú sütés, a friss fűszerek és az utolsó percekben felkent mézes-fűszeres máz gondoskodik a harmonikus ízekről.

Összesen 45 minutes
Étkezés Főétel
Konyha Magyar
Adag 2

Alapanyagok
  

A kacsamellhez:

  • 2 db kacsamell
  • ízlés szerint
  • bors ízlés szerint
  • kakukkfű ízlés szerint
  • rozmaring ízlés szerint
  • 4 gerezd fokhagyma
  • kevés olívaolaj

A mézes mázhoz:

  • 2 ek méz
  • frissen őrölt bors
  • 1 csipet kakukkfű

A tört krumplihoz:

  • 500 g burgonya
  • 100 ml tejszín
  • a kisült kacsazsír ízlés szerint
  • ízlés szerint
  • bors ízlés szerint
  • 1 csipet szerecsendió

Tálaláshoz:

  • Savanyú uborka, csalamádé vagy más savanyúság

Leírás
 

A burgonya előkészítése

  • A burgonyát meghámozzuk, nagyobb kockákra vágjuk, majd enyhén sós vízben feltesszük főni. Kb. 15–20 perc alatt puhára főzzük.

A kacsamell előkészítése

  • Ha fagyasztott kacsamellet használunk, előzőleg teljesen kiolvasztjuk. A húst papírtörlővel szárazra töröljük, a bőrös felét éles késsel sűrűn, átlósan beirdaljuk, ügyelve arra, hogy a húsba ne vágjunk bele. Sózzuk, borsozzuk.

A kacsamell sütése

  • A kacsamellet hideg serpenyőbe tesszük, bőrös felével lefelé, mellé adunk 2 gerezd fokhagymát, majd alacsony lángon 8–10 perc alatt lassan kisütjük a zsírját, amíg a bőr szép aranybarna és ropogós lesz. Ezután megfordítjuk, és a másik oldalát is sütjük még kb. 4 percig.
  • A kacsamellet ezután egy jénai tálba helyezzük, amelynek az aljára kevés olívaolajat csorgatunk, megszórjuk rozmaringgal és kakukkfűvel, majd mellétesszük a maradék 2 gerezd fokhagymát. A húst bőrös oldalával felfelé tesszük bele, és 180 °C-ra előmelegített sütőben 10–15 percig sütjük.
  • A sütés utolsó 1–2 percében a bőrös oldalt megkenjük a mézből, borsból és kakukkfűből kevert mázzal, majd grill vagy felső sütés funkcióval hagyjuk enyhén karamellizálódni.
  • A kész kacsamellet kivesszük a sütőből, és a jénai tál tetejével lefedve 5 percig pihentetjük.

Tört krumpli elkészítése

  • A megfőtt burgonyát leszűrjük, majd összetörjük. Hozzákeverjük a tejszínt, sózzuk, borsozzuk, egy csipet szerecsendióval ízesítjük. Ha maradt kacsazsír, egy-két evőkanálnyit hozzákeverhetünk – ettől még gazdagabb és krémesebb lesz.

Tálalás

  • A kacsamellet ferdén felszeleteljük, tányérra rendezzük, mellé kanalazzuk a tört krumplit, és savanyúsággal kínáljuk. Ízlés szerint a kisült kacsazsírból is csepegtethetünk a köretre.

Megjegyzések

Jó étvágyat kívánunk!

