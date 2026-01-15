Kacsamell tört krumplival és savanyúsággal

A kacsamellet hideg serpenyőbe tesszük, bőrös felével lefelé, mellé adunk 2 gerezd fokhagymát, majd alacsony lángon 8–10 perc alatt lassan kisütjük a zsírját, amíg a bőr szép aranybarna és ropogós lesz. Ezután megfordítjuk, és a másik oldalát is sütjük még kb. 4 percig.