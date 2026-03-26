Sajtsaláta

Bursza Krisztina Receptek

Ha már unod a megszokott salátákat, akkor érdemes kipróbálnod ezt a nagyon egyszerű, mégis nagyon finom salátareceptet. Akik pedig szeretik a sajtokat, azoknak kötelező megkóstolni. Remek párosítás sült húsok mellé.

Alapanyagok
  

  • 1 db kukoricakonzerv
  • 1 ek olívaolaj
  • 0,5 tk cukor
  • 1 ek mustár
  • 2 ek tejföl
  • majonéz ízlés szerint
  • fehér bors ízlés szerint
  • 200 g sajt vegyesen minél többféle sajtot használunk, annál ízletesebb a saláta. Én füstölt, kemény, félkemény és medvesajtot is szoktam bele tenni.

Leírás
 

  • A cukrot egy nagy tálban elkeverjük a mustárral, az olajjal, a tejföllel és a majonézzel, majd ízlés szerint még sóval és fehér borssal ízesítjük. Ezután csomómentesre keverjük.
  • A sajtot apró kockákra vágjuk.
  • Ezután a sajtkockákat és a lecsepegtetett kukoricát is beletesszük a tálba, és jól összekeverjük az elkészített öntettel.
  • Amikor elkészült a saláta, néhány órára tegyük a hűtőbe, hogy az ízek jól összeérjenek, majd tálalhatjuk. Sült húsok mellé remek párosítás.

Megjegyzések

Jó étvágyat kívánunk!

