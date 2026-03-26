Sajtsaláta
Ha már unod a megszokott salátákat, akkor érdemes kipróbálnod ezt a nagyon egyszerű, mégis nagyon finom salátareceptet. Akik pedig szeretik a sajtokat, azoknak kötelező megkóstolni. Remek párosítás sült húsok mellé.
Alapanyagok
- 1 db kukoricakonzerv
- 1 ek olívaolaj
- 0,5 tk cukor
- 1 ek mustár
- 2 ek tejföl
- majonéz ízlés szerint
- só ízlés szerint
- fehér bors ízlés szerint
- 200 g sajt vegyesen minél többféle sajtot használunk, annál ízletesebb a saláta. Én füstölt, kemény, félkemény és medvesajtot is szoktam bele tenni.
Leírás
- A cukrot egy nagy tálban elkeverjük a mustárral, az olajjal, a tejföllel és a majonézzel, majd ízlés szerint még sóval és fehér borssal ízesítjük. Ezután csomómentesre keverjük.
- A sajtot apró kockákra vágjuk.
- Ezután a sajtkockákat és a lecsepegtetett kukoricát is beletesszük a tálba, és jól összekeverjük az elkészített öntettel.
- Amikor elkészült a saláta, néhány órára tegyük a hűtőbe, hogy az ízek jól összeérjenek, majd tálalhatjuk. Sült húsok mellé remek párosítás.
