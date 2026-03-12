Teljes zabpelyhes-gyümölcsös muffin cukor nélkül

Bursza Krisztina Receptek

Ezek a teljes zabpelyhes-gyümölcsös muffinok tökéletes választások, amikor valami egészséges, gyorsan elkészíthető finomságra vágyunk. Nincs bennük hozzáadott cukor, a természetes édességet a banán és a méz adja, a gyümölcsök pedig üdévé és szaftossá teszik a muffinokat. Ideális reggelire, uzsonnára, vagy bármikor, amikor egy kis energiára van szükségünk.

Összesen 40 minutes
Étkezés Desszert
Konyha Amerikai
Adag 24 fb

Alapanyagok
  

  • 450 g egész zabpehely
  • 300-420 g fagyasztott gyümölcs pl. áfonya, málna, vegyes)
  • 4 db érett banán
  • 6 db tojás
  • 7 ek liszt a kötéshez
  • 6 dl natúr joghurt vagy tej
  • 6 ek csokidarab
  • olaj a muffinformák kikenéséhez
  • 1 csapott ek fahéj
  • 1 cs vanília cukor ízesítéshez (opcionális, elhagyható)
  • 2 ek méz

Leírás
 

  • Melegítsük elő a sütőt 180 °C-ra.
  • Kenjük ki a muffinformákat olajjal, vagy használjunk muffinpapírt.
  • A banánokat pépesítsük villával.
  • Egy nagy tálban keverjük össze a banánpürét, a tojásokat és a tejet/joghurtot.
  • Adjuk hozzá a zabpelyhet, a lisztet, a csokidarabot, a fahéjat vagy a vaníliás cukrot, és a mézet.
  • Miután alaposan összekevertük a masszát, óvatosan forgassuk bele a fagyasztott gyümölcsöket (ne olvasszuk ki előre).
  • Kanalazzuk a masszát a muffinformákba.
  • Süssük 20-22 percig, amíg a tetejük enyhén aranybarna lesz, a közepe pedig már nem folyós.
  • Hagyjuk 5 percig hűlni, majd vegyük ki a formából.

Megjegyzések

Tippek:
Ha krémes belsejű muffinokat szeretnénk, süssük rövidebb ideig (kb. 18 perc).
Ha ropogósabb tetejű muffinokra vágyunk, süssük kicsit tovább, de figyeljünk rá, hogy ne száradjanak ki.
A gyümölcsök levet engednek, de a zabpehely szépen magába szívja, így nem folyik el a massza.
Ha túl száraz a tészta, adjunk hozzá egy kevés folyadékot, ha túl folyós, egy kis lisztet vagy zabpelyhet. Fontos, hogy a massza sűrű legyen, de kanalazható – ne legyen túl száraz.
Jó étvágyat kívánunk!

