Teljes zabpelyhes-gyümölcsös muffin cukor nélkül
Ezek a teljes zabpelyhes-gyümölcsös muffinok tökéletes választások, amikor valami egészséges, gyorsan elkészíthető finomságra vágyunk. Nincs bennük hozzáadott cukor, a természetes édességet a banán és a méz adja, a gyümölcsök pedig üdévé és szaftossá teszik a muffinokat. Ideális reggelire, uzsonnára, vagy bármikor, amikor egy kis energiára van szükségünk.
Alapanyagok
- 450 g egész zabpehely
- 300-420 g fagyasztott gyümölcs pl. áfonya, málna, vegyes)
- 4 db érett banán
- 6 db tojás
- 7 ek liszt a kötéshez
- 6 dl natúr joghurt vagy tej
- 6 ek csokidarab
- olaj a muffinformák kikenéséhez
- 1 csapott ek fahéj
- 1 cs vanília cukor ízesítéshez (opcionális, elhagyható)
- 2 ek méz
Leírás
- Melegítsük elő a sütőt 180 °C-ra.
- Kenjük ki a muffinformákat olajjal, vagy használjunk muffinpapírt.
- A banánokat pépesítsük villával.
- Egy nagy tálban keverjük össze a banánpürét, a tojásokat és a tejet/joghurtot.
- Adjuk hozzá a zabpelyhet, a lisztet, a csokidarabot, a fahéjat vagy a vaníliás cukrot, és a mézet.
- Miután alaposan összekevertük a masszát, óvatosan forgassuk bele a fagyasztott gyümölcsöket (ne olvasszuk ki előre).
- Kanalazzuk a masszát a muffinformákba.
- Süssük 20-22 percig, amíg a tetejük enyhén aranybarna lesz, a közepe pedig már nem folyós.
- Hagyjuk 5 percig hűlni, majd vegyük ki a formából.
Megjegyzések
Tippek:
Ha krémes belsejű muffinokat szeretnénk, süssük rövidebb ideig (kb. 18 perc).
Ha ropogósabb tetejű muffinokra vágyunk, süssük kicsit tovább, de figyeljünk rá, hogy ne száradjanak ki.
A gyümölcsök levet engednek, de a zabpehely szépen magába szívja, így nem folyik el a massza.
Ha túl száraz a tészta, adjunk hozzá egy kevés folyadékot, ha túl folyós, egy kis lisztet vagy zabpelyhet. Fontos, hogy a massza sűrű legyen, de kanalazható – ne legyen túl száraz. Jó étvágyat kívánunk!
Ha krémes belsejű muffinokat szeretnénk, süssük rövidebb ideig (kb. 18 perc).
Ha ropogósabb tetejű muffinokra vágyunk, süssük kicsit tovább, de figyeljünk rá, hogy ne száradjanak ki.
A gyümölcsök levet engednek, de a zabpehely szépen magába szívja, így nem folyik el a massza.
Ha túl száraz a tészta, adjunk hozzá egy kevés folyadékot, ha túl folyós, egy kis lisztet vagy zabpelyhet. Fontos, hogy a massza sűrű legyen, de kanalazható – ne legyen túl száraz. Jó étvágyat kívánunk!