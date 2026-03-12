Teljes zabpelyhes-gyümölcsös muffin cukor nélkül

Ezek a teljes zabpelyhes-gyümölcsös muffinok tökéletes választások, amikor valami egészséges, gyorsan elkészíthető finomságra vágyunk. Nincs bennük hozzáadott cukor, a természetes édességet a banán és a méz adja, a gyümölcsök pedig üdévé és szaftossá teszik a muffinokat. Ideális reggelire, uzsonnára, vagy bármikor, amikor egy kis energiára van szükségünk.

Recept nyomtatása Összesen 40 minutes mins Étkezés Desszert Konyha Amerikai Adag 24 fb Alapanyagok 450 g egész zabpehely

300-420 g fagyasztott gyümölcs pl. áfonya, málna, vegyes)

4 db érett banán

6 db tojás

7 ek liszt a kötéshez

6 dl natúr joghurt vagy tej

6 ek csokidarab

olaj a muffinformák kikenéséhez

1 csapott ek fahéj

1 cs vanília cukor ízesítéshez (opcionális, elhagyható)

2 ek méz Leírás Melegítsük elő a sütőt 180 °C-ra.

Kenjük ki a muffinformákat olajjal, vagy használjunk muffinpapírt.

A banánokat pépesítsük villával.

Egy nagy tálban keverjük össze a banánpürét, a tojásokat és a tejet/joghurtot.

Adjuk hozzá a zabpelyhet, a lisztet, a csokidarabot, a fahéjat vagy a vaníliás cukrot, és a mézet.

Miután alaposan összekevertük a masszát, óvatosan forgassuk bele a fagyasztott gyümölcsöket (ne olvasszuk ki előre).

Kanalazzuk a masszát a muffinformákba.

Süssük 20-22 percig, amíg a tetejük enyhén aranybarna lesz, a közepe pedig már nem folyós.

Hagyjuk 5 percig hűlni, majd vegyük ki a formából. Megjegyzések Tippek:

Ha krémes belsejű muffinokat szeretnénk, süssük rövidebb ideig (kb. 18 perc).

Ha ropogósabb tetejű muffinokra vágyunk, süssük kicsit tovább, de figyeljünk rá, hogy ne száradjanak ki.

A gyümölcsök levet engednek, de a zabpehely szépen magába szívja, így nem folyik el a massza.

Ha túl száraz a tészta, adjunk hozzá egy kevés folyadékot, ha túl folyós, egy kis lisztet vagy zabpelyhet. Fontos, hogy a massza sűrű legyen, de kanalazható – ne legyen túl száraz. Jó étvágyat kívánunk!

