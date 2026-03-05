Tepsis sajtos-tejfölös karaj kukoricás rizzsel
Ha gyorsan elkészíthető, mégis biztos sikerrel kecsegtető főételt keresünk, a tepsis sajtos-tejfölös karaj mindig jó választás. Az omlósra sült hús, a krémes tejföl és az olvadt sajt harmonikus összeállítása mellé tökéletesen illik a kukoricával gazdagított rizs. Ez az étel nemcsak hétköznapokra ideális, hanem akár családi ebédek alkalmával is megállja a helyét.
Alapanyagok
- 5 szelet sertéskaraj
- só ízlés szerint
- bor ízlés szerint
- fokhagyma 1–2 gerezd vagy granulátum
- 2 dl tejföl
- 10-15 dkg reszelt sajt
- kevés olajv agy vaj
A rizshez
- 2 pohár rizs
- 5 pohár víz vagy alaplé
- 1 doboz kukoricakonzerv
- olaj ízlés szerint
Leírás
- A sütőt előmelegítjük 180 °C-ra. Egy tepsit kikenünk kevés olajjal vagy vajjal, majd belefektetjük a karajszeleteket. A húsokat enyhén bevagdossuk, hogy sütés közben ne pöndörödjenek fel.
- Sózzuk, borsozzuk, majd fokhagymával ízesítjük. Ezután mindegyik szeletet megkenjük tejföllel, és megszórjuk reszelt sajttal. A tepsit alufóliával lefedjük, és az előmelegített sütőben körülbelül 25 percig sütjük.
- Ezután levesszük a fóliát, és további 5–10 percig sütjük, amíg a sajt szép aranybarnára pirul. Ha vastagabb húsokat használunk, a sütési idő kissé meghosszabbodhat. Az elkészült karaj nagyon omlós lesz, nem szárad ki.
- Közben elkészítjük a köretet is: a rizst kevés olajon megpirítjuk, majd felöntjük forró vízzel vagy alaplével, megsózzuk, és hozzáadjuk a lecsepegtetett kukoricát. Körülbelül 20–25 perc alatt készre főzzük, közben egyszer-kétszer megkeverjük. A főzés végén egy kis vajjal vagy néhány csepp citromlével még ízesíthetjük – igazán sokat dob rajta.
Megjegyzések
Jó étvágyat kívánunk!