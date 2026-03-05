Tepsis sajtos-tejfölös karaj kukoricás rizzsel

A sütőt előmelegítjük 180 °C-ra. Egy tepsit kikenünk kevés olajjal vagy vajjal, majd belefektetjük a karajszeleteket. A húsokat enyhén bevagdossuk, hogy sütés közben ne pöndörödjenek fel.

Sózzuk, borsozzuk, majd fokhagymával ízesítjük. Ezután mindegyik szeletet megkenjük tejföllel, és megszórjuk reszelt sajttal. A tepsit alufóliával lefedjük, és az előmelegített sütőben körülbelül 25 percig sütjük.

Ezután levesszük a fóliát, és további 5–10 percig sütjük, amíg a sajt szép aranybarnára pirul. Ha vastagabb húsokat használunk, a sütési idő kissé meghosszabbodhat. Az elkészült karaj nagyon omlós lesz, nem szárad ki.

