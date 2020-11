Régi tárgyak: a döngölőfa, avagy a dömöckölő

A savanyú káposzta szinte minden háztartás alapvető téli savanyúsága. Pótolhatatlan. Az a fajta vitaminforrás, amelyből minden télen rengeteget kellene fogyasztanunk. Tápanyagokban és ásványi anyagokban gazdag, így nagymértékben hozzájárul szervezetünk egészséges működéséhez.

A káposzta savanyítását őszutón végezték. Nagy tölgyfahordókba rakták el a télire való ropogós fejeket. Minden gazda és gazdasszony ismerte a savanyítás technikáját. Külön figyeltek a hordó és a káposzta tisztítására, hogy a berakott zöldség tavaszig is elálljon és megőrizze ropogós jellegét.

A nagyobb káposztafejeket egészben tették a hordóba, az apróbbakat pedig gyalulva a fejek közé és tetejére nyomkodták. A hordóba rakáskor fontos volt, hogy minden sor káposztát alaposan lenyomkodjanak. A berakásnak ez a része volt a taposás, amit általában a család „aprónépe”, a gyerekek végeztek, vagy a gazda gumicsizmában.

A taposást egy idő után felváltotta a döngölés, amikor már nem lábbal, hanem egy eszközzel ütögetve nyomkodták le a káposztát a hordóban. Ez volt a döngölőfa, vagy ahogyan mi nevezzük, a dömöckölő. Tipikusan az a kellék, melyet évente egyszer veszünk elő a kamrából: a káposzta berakásakor. Ezzel addig kellett ütögetni a káposztát, minden egyes berakott sort, amíg fel nem jött a leve.

Döngölőfa (Kép: egeszsegter.hu)

A dömöckölő egy egyszerű fából készült eszköz, melyet saját kezűleg is bárki elkészíthetett. Elegendő volt hozzá egy régi seprű nyele, melynek a végére egy lapos vastag deszkát illesztettek. De készíthető vastag fadarabból is, melynek végét lekerekítik, lecsiszolják. Ez utóbbi elég nehéz, de használat közben már eleve a saját súlya elegendő, hogy lenyomja a káposztát. Hosszúsága 1-1,5 méter lehetett.

A döngölő eredetileg olyan fa volt, mellyel a rögös földet vagy esetleg a kiálló kövezetet laposra egyenlítették.

A savanyú káposztára visszatérve ne feledjük, azonkívül, hogy bőséges C-vitamin forrás, egyben természetes gyógyszer is. A savanyú káposztában és annak levelében ugyanis a joghurthoz hasonlóan jelentős mennyiségű élő tejsavbaktérium van, amely az emésztőrendszerben elpusztítja a rothadást előidéző baktériumokat. Emellett kozmetikai célokra is kiváló, mert a zsírréteg feloldásán kívül vitaminokkal és enzimekkel táplálja a bőrpórusokat. A járványos időszakban pedig fontos, hogy minél több természetes vitaminforrást illesszünk be étrendünkbe!

Gál Adél

Kárpátalja.ma