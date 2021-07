Régi tárgyak: a kasza

Talán csodálkoznak Olvasóink, hogy miért kerülhet a régi tárgyakhoz egy kasza, hiszen olyan eszközről beszélünk, melyet ma is használunk. Nézzük, hogy miért…

Kezdjük talán ott, hogy egy kert vagy gyümölcsös akkor nevezhető rendezettnek, ha folyamatosan karbantartják. Ennek egyik formája ma is a fűnyírás vagy kaszálás, aztán jön a fák rendbetétele. De ott vannak a hatalmas kaszálók, melyek a szénát biztosítják télre a jószágnak. Nem hiába tartják a kaszálást a legfontosabb paraszti munkák egyikének, a parasztgazdaságok legmegbecsültebb szerszámának pedig magát kaszát.

Régen minden férfiúnak, fiatalembernek meg kellett tanulnia a használatát. Ez volt a felnőtté válás, a felnőtt munkásként való számbavétel feltétele. Ugyanakkor a jó kaszásnak tekintélye volt a paraszti társadalomban.

A kaszálás megerőltető és nehéz feladat. Egy kaszás egy nap alatt még fél hektárt is alig tudott lekaszálni, mert a füvet csak kora reggel, harmatosan lehetett jól vágni. Ugyanakkor társas munka is volt. 8-10, néha 15 ember is kaszált együtt.

A kasza viszonylag egyszerű munkaeszköz. Egy hosszú nyélen lévő éles pengéből áll. A nyélre került még egy, néha két „mankó”, mely a fogást segítette.

A napjainkban is használatos típus a hosszú nyelű kasza. Az ilyen típusú kaszát a magyarság a szlávok közvetítésével ismerhette meg. A kaszás aratás megindulásával pedig a hosszú nyelű kasza már bizonyosan általánosan ismert volt a Kárpát-medencében.

A kaszát eleinte a kovácsok készítették, majd külön, önálló iparággá vált. A kaszanyelet a falusi bognárok is el tudták készíteni.

A 20. századra a kaszák közötti formai különbségek mindinkább eltűntek, vagy csak minimalizálódtak. A legszembetűnőbb különbség a nyél hosszúságában vagy a mankók számában mutatkozott meg.

A hagyományos kaszákat mára egyre inkább felváltja a gépi kasza. A mezőkön nem látunk már embereket keményen dolgozni, helyettük a gépek végzik a munkát. Sőt, a kisebb kertekben is egyre ritkábban kerül használatba.

A kaszálásra nem úgy kell tekintenünk, mint csupán fáradságos munkára. Számos előnnyel jár. A „régi típusú kaszálás” – nevezzük így – minden izmot megmozgat. Helyettesíti akár a konditermet is. Ráadásul a korai friss levegőn való munka nemcsak a testnek kedvez, de a lelket is felfrissíti.

Gál Adél

Kárpátalja.ma