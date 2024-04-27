Австралія передасть Україні 100 млн доларів допомоги

Під час візиту на Львівщину Віцепремʼєр-міністр, Міністр оборони Австралії Річард Марлз оголосив, що Австралія надасть новий пакет допомоги для України.

Йдеться про допомогу на 100 мільйонів доларів США. Із цієї суми 50 мільйонів скерують на протиповітряну оборону. 30 мільйонів – на закупівлю безпілотників у межах «коаліції дронів», яку створили з ініціативи Великої Британії та Латвії. Залишок суми піде на інші необхідні речі для нашої армії.

За його словами, Австралія також надасть Україні боєприпаси «повітря-земля».

Про це Річард Марлз повідомив під час спільного брифінгу з Премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем, який відбувся у Львівській ОВА.

Він також підкреслив: надзвичайно важливо для всього світу, щоб Україна виграла цю війну, тому Австралія буде підтримувати нашу державу стільки, скільки знадобиться.

Максим Козицький/Львівська ОВА