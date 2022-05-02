Hungary Helps надає нову підтримку для Закарпаття

На Закарпаття 29 квітня завітав державний секретар Азбей Трістан, відповідальний в заснувані Угорської програми Hungary Helps. Під час робочого візиту розглянув місце знаходження 24 пунктів програми «Egytálétel» – завдяки яким від 16 березня було розпочатковано забезпечення теплим харчуванням. З початку війни було видано 55 тисяч порцій гарячої їжі переселенцям, а також закарпатцям, які опинилися в скрутній ситуації.

Державний секретар відвідав італійську піцерію “Snack&Pizza”, в Мукачеві виставкову залу в угорському центрі Міхая Мункачі, ресторан “Монархія”, потім Ґатську ЗОШ.

По дорозі Азбей Трістан зустрівся з представниками КМКС, та Ужгородськими парафіальними керівниками Грекокатолицької парафії (УГКЦ).

Також зустрівся з керівництвом ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ, відвідав гуртожиток інститута, де поселені переселенці, та відвідав два відділення громадського харчування закладу, де останніми тижнями інститут розпочав забезпечення харчування переселенців. Програма Hungary Helps долучилася до ініціативи закладу, та від травня надає для переселенців щоденне одноразове харчування.

В березні 16 числа розпочата програма Hungary Helps, завдяки якій Угорщина надає Закарпаттю продукти харчування та лікарські засоби. На думку держсекретаря, в регіоні дуже велика нестача в лікарських засобах.

Завдяки Угорській владі та програмі Hungary Helps до цих пір вдалося уникнути гуманітарної катастрофи на Закарпатті. Влада Угорщини до наданої до цих пір підтримки в обсязі 2 мільйони форинтів, також виділяє ще 320 мільйонів форінтів на благодійні діяльності. Крім цього, через тиждень планується постановка лікарських засобів та медичного устаткування, яке сагає вартості 200 мільйонів форінтів.

Допомога програми Hungary Helps прибуває до місце призначення за взаємопрацею благодійних організацій та історичних церкв. Державний секретар в робочому процесі зустрівся з керівництвом угорської екуменічної благодійної організації, Баптистським молитвеним домом та керівництвом Закарпатської реформатської релігійної парафії.