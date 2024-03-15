Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Петером Сіярто

У продовження зустрічі керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто в Ужгороді 29 січня відбулася телефонна розмова Андрія Єрмака з Петером Сіярто.

Сторони обговорили українсько-угорські відносини та шляхи їх подальшого розвитку.

У зв’язку з цим керівник Офісу Президента й міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини домовилися провести наступного тижня двосторонню зустріч між командами на урядовому рівні.

Андрій Єрмак і Петер Сіярто наголосили на важливості особистого контакту та висловили сподівання на знаходження взаємовигідних рішень із найскладніших питань двостороннього порядку денного.

У межах діалогу, що триває, керівник Офісу Президента України та міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини домовилися підтримувати зв’язок на регулярній основі.

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Фото: facebook.com/szijjarto.peter.official