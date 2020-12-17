Безвихідна ситуація у Вилоцькому ОТГ – про причини

16 грудня інавгураційне засідання Вилоцького ОТГ було закрито в четвертий раз без результатів. Про ситуацію ми запитали Іштвана Добшу, представника КМКС Берегівської районної ради.

Мікрорегіон має 26 місць:

КМКС – 12,

від Рідного Закарпаття – 7,

Слуга народу – 4,

УМДС – 3 депутатів може делегувати в раду ОТГ.

КМКС уклав угоду про співпрацю з представниками партії Слуги народу, тому вони складають абсолютну більшість в ОТГ. Однак цю більшість, себе незалежним проголошений мер, не хоче брати до уваги, а опозиційні партії намагаються взяти на себе абсолютну владу, заявив політик.

Культурне товариство твердо переконане, що воля більшості повинна бути почутою, а керівники ОТГ повинні враховувати волю виборців. Однак посади повинні обіймати представники інтересів мешканців для ефективного відстоювання їх прав. Перед пленарними засіданнями наші представники отримають пункти порядку денного, що засвідчило нас про те, що всі важливі посади будуть зайняті кандидатами Рідного Закарпаття та УМДС без будь-якої згоди з нами, підкреслив політик.

Dobsa István

Від Іштвана Добши ми дізналися, що сторонам вдалося вперше сісти за стіл переговорів у вівторок, 15 грудня, представляючи всі 4 партії. В якості компромісу КМКС згодився, що секретарем ради буде один із представників Рідного Закарпаття, в обмін на що їх партія просили на першу посаду заступника міського голови. Від цього мер рішуче відмовився, наполягав на власному кандидаті, який також є представником Рідного Закарпаття, тому обговорення закінчилось безрезультатно.

Важливо сказати, що наші депутати не зацікавлені в блокуванні регіону, але як політична сила більшості вони не можуть голосувати проти себе, передаючи владу опозиційній меншості. Це не було б етично щодо виборців, які проголосували за нас, КМКС. Також ми не можемо сказати, що ми не готові йти на компроміси, оскільки ми були готові підтримати кандидата в депутати від опозиції меншини на посаду секретаря, що є найважливішою позицією в раді після посади мера. Тому у відповідь на це, ми претендували на посаду заступника міського голови. Це не було прийнято міським головою та опозицією меншин, на наш превеликий жаль. Мені здається, це дріб’язковою боротьба за владу, коли члени меншості хочуть без компромісів нав’язати свою волю всьому мікрорегіону. Вони намагаються налаштувати громадськість проти КМКС та його партнера по коаліції, але проблема полягає не в представниках більшості, слова яких просто не хочуть почути. Ми лише хочемо використовувати своїми демократичні права. Хто тоді вставляє палки в колеса? Мені дуже шкода, що ми дожились до цього, коли ситуація так погіршилася.

Наступну зустріч призначена мером ОТГ на сьогодні, 17 грудня, яку представники угорської партії вважають поспішною, оскільки опозиція хоче послухати думку та побажання більшості задля результативної роботи, – підсумував депутат.

Kárpátalja.ma