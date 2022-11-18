Безоплатні ліки для людей із діабетом

Своєчасне діагностування та контроль діабету дозволяють запобігти розвитку тяжких ускладнень. Люди з діабетом повинні дотримуватися здорового харчування, підтримувати вагу в нормі та бути фізично активними. Крім того, їм необхідно приймати ліки, навіть якщо вони почуваються добре.

Люди з груп ризику або з виявленим цукровим діабетом можуть отримати безоплатну допомогу за програмою медичних гарантій. Лікар первинної ланки, зважаючи на стан здоров’я пацієнта, фактори ризику та можливу спадковість, може виписати пацієнту електронне направлення на проведення досліджень або на консультацію до лікарів-спеціалістів, наприклад, ендокринолога.

До пакета безоплатних послуг на рівні первинної меддопомоги, спрямованих на профілактику, діагностику та лікування діабету, входить:

вимірювання рівня цукру в крові;

регулярне вимірювання артеріального тиску;

оцінка загального серцево-судинного ризику за шкалою SCORE;

вимірювання індексу маси тіла;

аналіз на загальний холестерин;

консультація щодо здорового способу життя;

направлення на інші аналізи та дослідження у вузьких спеціалістів;

призначення ліків з програми «Доступні ліки» при діабеті 2 типу;

виписування рецепту на інсулін за призначеним ендокринологом планом лікування.

З жовтня 2021 року інсулін увійшли до програми реімбурсації ліків. Це значно збільшило доступ пацієнтів із цукровим діабетом до лікування.

До Реєстру ліків, які підлягають реімбурсації за Програмою медичних гарантій, включено 72 препарати інсулінів, 45 з них – повністю безоплатні. Ці препарати відпускають майже 11 тисяч аптек по всій країні. Отримати свої ліки пацієнти можуть у будь-якій з них, незалежно від того, у якому медзакладі і в якому регіоні їм виписали рецепт. Дізнатися адреси аптек, що відпускають інсулін, можна за номером контакт-центру Національної служби здоров’я України (НСЗУ): 16-77.

З початку 2022 року майже 200 тис. українців отримали інсулін. Вартість ліків відшкодовує НСЗУ. З початку 2022 р за відпущені інсуліни НСЗУ виплатила понад 1 мільярд 290 мільйонів грн.

Відпуск інсулінів максимально спрощений на час воєнного стану. Пацієнти із діабетом можуть отримати життєво необхідні препарати як за електронним, так і за паперовим рецептом. У разі перебоїв з електроенергією чи інтернетом, лікар зможе виписати паперовий рецепт, а аптека його погасити. Якщо пацієнту потрібно виписати рецепт за вже встановленим планом лікування, лікар може зробити це дистанційно.

Виписати рецепт може ендокринолог (якщо мова про інсулін) або сімейний лікар, терапевт чи педіатр, з яким у пацієнта укладена декларація, на основі плану лікування, складеного ендокринологом.

carpathia.gov.ua