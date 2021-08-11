Вакцинація: відповіді на важливі питання, які цікавлять багатьох

Протягом цього року однією з найобговорюваніших тем у суспільстві є вакцинація населення від коронавірусної хвороби COVID-19. Чимало дискусій точиться навколо того, чи варто вакцинуватись, чи не варто; як вплине вакцина на моє здоров’я; як проходить вакцинація в Україні та, зокрема, на Закарпатті, та багато інших питань. Так як у світі і, зокрема, в Україні вже поширюється штам “Дельта”, а навколо самої теми вакцинації є багато спекуляцій.

Чому варто вакцинуватись від COVID-19? Особливо, у зв’язку з поширенням штаму “Дельта”?

Оксана Ворожильник, сімейний лікар, завідувач амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Люта Ужгородського (колишнього Великоберезнянського району) зауважила, що щеплення від COVID-19 необхідно робити для того, щоб попередити поширення повторної хвилі захворювання,а також унеможливити затягування госпіталізацій. Чекаючи ПЛР-тести, коли вкрай необхідна екстренна госпіталізація. “Тому, що попередній рік показав важку боротьбу з хворобою, в якій медики програвали. А ще тепер при поширенні штаму “Дельта” треба бути більш сумлінним, адже цей штам агресивніший,і нам ще більше потрібен необхідний захист. Бо чим довше буде вірус жити,тим більше буде мутувати”, – зазначила Оксана Ворожильник.

Чи потрібно вакцинуватись тим, хто перехворів?

Сімейний лікар Оксана Ворожильник зазначила, що потрібно вакцинуватись. Але допускається відтермінувати щеплення від підтвердженого перенесеного ковіду на шість місяців, бо до тих пір є імунітет.

Чи є взаємозамінними вакцини Covishield індійського виробництва та AstraZeneca південнокорейського та італійського виробництв?

Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій розповів, що зазначені у питанні вакцини є взаємозамінними, адже вони виготовлені за ідентичною технологією. “Єдина різниця є лише у назві відповідно до ринку тієї країни, у якій вона виготовляється. Якщо індуси назвали цю вакцину Covishield, це їх право. Вона не відрізняється від препарату “AstraZeneca – SK Bio” з Південної Кореї, чи вакцини, яка випущена в Італії. Вона визнана Всесвітньою організацією охорони здоров’я. І вона є безпечною та ефективною”, – конкретизував фахівець.

Чи можна змішувати вакцини різних виробників і різних типів? Наприклад, перша доза — AstraZeneca, а друга — Moderna чи Pfizer-BioNTech?

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, які вакцини можна використовувати як взаємозамінні для першої та другої дози вакцини. “Можна змішувати між собою вакцини мРНК-типу. Тобто якщо перша доза Pfizer або Moderna, то друга доза може бути зроблена також Pfizer або Moderna”, – сказав він, йдеться у офіційній інформації МОЗ України. Іншою опцією, за його словами, є введення першої дози вакцини AstraZeneca, а другої – препарату мРНК-типу, від Pfizer чи Moderna. Варто зауважити, що рішення щодо змішування вакцини ухвалює лікар, а не пацієнт. Однак інші змішування зараз не дозволені, оскільки не має доказів безпечності такого змішування.

Чи можу я з китайською вакциною “CoronaVac” виробництва “Sinovac Biotech” вирушити в Європу?

Під час розмови з журналістами, яка відбулась в рамках спільного проєкту Українського кризового медіацентру та Естонського центру східного партнерства, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій зазначив, що деякі країни Європейського Союзу визнають згадану вакцину, випущену в Китаї: “Крім того, ця вакцина перебуває на розгляді Європейського агенства з лікарських засобів. І думаю, що вона буде офіційно визнана у ЕМА, адже, по-перше, її визнала Всесвітня організація охорони здоров’я. А по-друге, деякі країни здебільшого використовують саме цю вакцину. Як-от, наприклад, Туреччина, у якій більшість вакцинованих щеплені саме китайським препаратом. Серед щеплених “CoronaVac” є чимало відомих людей, серед яких і Партріарх Константинопольський Варфоломій. І президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган теж був щеплений цією вакциною. І в Туреччині китайська вакцина довела свою ефективність. А враховуючи, що у Європі проживає велика турецька діаспора, то очевидно, що незабаром “CoronaVac” буде визнаний в ЄС”.

Чи можна вживати алкоголь до або після вакцинації?

Федір Лапій зауважив, що це є найпоширеніше питання,яке люди задають перед щепленням. І воно суттєво впливає на рішення вакцинуватись, зокрема, перед вихідними. Тому можна вживати алкоголь, до і після вакцинації, але не замість вакцинації, і не “кінськими” дозами. Тобто, це келих вина, або кухлик пива під час футбольного матчу.

Загалом, наразі в Україні однією дозою вакциновано більше 4 мільйонів осіб. На Закарпатті більше 95 тисяч осіб були щеплення першою дозою. Лікарі радять не гаяти часу. Адже вакцинація допоможе уникнути важких наслідків внаслідок інфікування коронавірусом. Особливо, враховуючи швидке поширення штаму “Дельта”.

Експерти зазначили, що усі вакцини, наявні в Україні, визнані ВООЗ і є безпечними. А на прикладі країн Заходу можемо бачити, що завдяки вакцинації чимало людей уникнули госпіталізації і важких наслідків. Тому лікарі радять щепитись, аби підготуватись до можливої нової хвилі пандемії.

PMG.UA