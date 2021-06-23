З липня всі закарпатці можуть подавати заявки на щеплення в Угорщині

З липня ті, хто мешкають вздовж кордонів з Угорщиною можуть отримати щеплення від коронавірусу в сусідній країні – передає kormany.hu.

З метою захисту від епідемії країна розширить рамки вакцинації для тих, хто мешкає безпосередньо вздовж угорських кордонів, незалежно від їхнього громадянства.

Урядовий указ, що регулює деталі, буде опублікований в угорському віснику в понеділок.

Іноземці віком від 18 років мають право на вакцинацію. Вони зможуть в’їхати в країну у визначених пунктах пропуску та зробити щеплення у призначених місцях. Реєстрація відбуватиметься в пунктах вакцинації, можна буде отримати запропоновані вакцини. Обирати не можуть.

Júliustól a nem magyar nemzetiségű kárpátaljaiak is igényelhetnek oltást Magyarországon.