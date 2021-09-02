Стратегія США щодо України має враховувати і права нацменшин в Україні, наголосив голова Товариства угорської культури Закарпаття Василь Брензович у відкритому листі президенту Сполучених Штатів Джо Байдену та президенту України Володимиру Зеленському, опублікованому в середу, коли Байден прийняв Зеленського в Білому домі.

У відкритому листі, поширеному угорським Фондом прав людини (HHRF), що базується в Нью-Йорку, та опублікованому в американській консервативній газеті The Washington Times, очільник ТУКЗ-КМКС підкреслив, що американсько-українське співробітництво повинне базуватися на спільних загальнолюдських цінностях, у тому числі на повазі основних прав етнічних меншин.

Брензович наголосив, що з 1991-го протягом перших 25 років незалежності Україна гарантувала основні права нацменшин, зокрема можливість вчитися рідною мовою та використовувати її в суспільних сферах у розумних межах. Однак, на думку угорського політика, після анексії Криму Росією у 2014 році все змінилося, оскільки відтоді український уряд, щоб протидіяти російському впливу на сході України, докорінно змінив політику щодо нацменшин. Хоча ці заходи спрямовані в першу чергу проти російськомовного населення на сході держави, радикальні обмеження використання рідної мови обтяжують і решту етнічних груп, зазначив голова ТУКЗ-КМКС.

У зв’язку з цим Василь Брензович нагадав, що Закон про освіту та державну мову 2017 року суворо обмежує етнічні меншини у використанні рідної мови, зокрема, у навчанні. Новий український закон, який набрав чинності 1 липня, звужує, за його словами, визначення поняття «корінні» нацменшини. Крім того, нинішній український законопроєкт про «національні спільноти» ґрунтується на невизначених концепціях, які більше обмежують, ніж захищають існуючі права, заявив голова ТУКЗ-КМКСЗ.

Як підкреслив Василь Брензович, законопроєкт говорить про «спільноти» замість «меншин», він, схоже, намагається обійти зобов’язання України із забезпечення для нацменшин міжнародно визнаних правових інструментів.

Очільник ТУКЗ-КМКСЗ нагадав, що Венеціанська комісія – дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, до складу якого входять Сполучені Штати, – установила, що Україна не забезпечує мовних прав нацменшин і запропонувала їй вжити заходів із забезпечення освіти мовами національних меншин на належному рівні.

Угорський політик також нагадав, що Парламентська асамблея Ради Європи та Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликали Україну забезпечити права нацменшин та їхню недискримінацію. Голова ТУКЗ-КМКС наголосив, що наша країна досі повністю ігнорувала рекомендації ЄС.

За словами Василя Брензовича, у державі допускаються мова ворожнечі та злочини проти етнічних меншин. За останні три роки ультранаціоналістичні групи підпалили офіс ТУКЗ-КМКС, розвісили провокаційні білборди з фотографіями лідерів угорської нацменшини й написом «Зупинимо сепаратистів» та створили вебсайт, де збирали адреси лідерів угорських громад, називаючи їх ворогами України, і все це абсолютно безкарно.

Василь Брензович зазначив, що українські правоохоронці також залякують угорську меншину. У зв’язку з цим він нагадав, як минулого року на основі неправдивих звинувачень озброєні спецназівці провели обшуки в установах угорської меншини на Закарпатті. Голова ТУКЗ-КМКС вважає, що Зеленський свідомо підігрівав антиугорські настрої, порівнюючи ситуацію з угорською нацменшиною й тим, що відбувається в Донецькому басейні, при цьому добре знаючи, що «це порівняння абсурдне».

«Національні меншини в Україні – явище не нове, цей регіон є нашою батьківщиною понад тисячу років. Будучи закарпатськими угорцями, ми не вимагаємо особливого чи привілейованого ставлення. Однак ми не хочемо, щоб нас називали ворогами держави, адже ми завжди були вірними Україні. Ми прагнемо лише, щоб нас визнали корінною національною меншиною, якою ми є, щоб мати можливість зберегти свою мовну й культурну ідентичність та співпрацювати як рівноправні громадяни з національною більшістю для забезпечення успішного майбутнього України», – зазначив Брензович.

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати повинні проводити зовнішню політику, яка ґрунтується на дотриманні національних інтересів та основних прав людини, нагадав голова ТУКЗ-КМКС. За його словами, це означає, що Сполучені Штати у відносинах з нашою країною також мають наполягати на повазі прав етнічних меншин та рівноправному ставленні до них в України.

MTI/KARPAT.IN.UA