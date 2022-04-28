Звіт про ситуацію у Великобейганській ОТГ

Вже більше ніж два місяці триває війна в Україні. Хвиля біженців досягнула й ОТГ Великої Бейгані. В ОТГ наразі біженців приймають в шістьох населених пунктах: Велика Бейгань, Мала Бейгань, Ґут, Дідово, Астей та Мочола. В цих населених пунктах біженців поселили в ДНЗ (дошкільні навчальні заклади) – повідомила Нодь Анна, голова Велико Бейганської ОТГ.

Територіальна громада з початку війни прийняла 534 біженців в одному ДНЗ. На даний час в закладах проживає 140 осіб. Для них забезпечено щоденне триразове харчування та все необхідне для проживання. В ОТГ попередньо прибули біженці з Краматорська.

Були такі, які пробули в закладах декілька годин /днів, але є такі, хто вже місяці прожває в ДНЗ.

В населених пунктах ОТГ нараховується 634 особи, але їх є мабуть набагато більше, так як не всі ще зареєстровані.

Причиною цього є те, що програма працює дуже повільно-наголосила голова ОТГ.

Для прибувших з внутрішньої України, гуманітарну допомогу забезпечує в ліченій частині угорські населені пункти-побратими. Гуманітарна допомога забезпечує: продукти харчування, постільну білизну, матраци.

Kárpátalja.ma