Верховна Рада підтримала законопроєкт про підвищення податків

За ухвалення закону проголосували 247 народних депутатів.

Верховна Рада прийняла в другому читанні проєкт закону про підвищення податків, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, законопроєкт „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану” (№11416-д) в цілому підтримали 247 народних депутатів.

При цьому, як зазначив Железняк, парламентарі залишили розмір військового збору для військових на рівні 1,5%, ухваливши відповідну правку до законопроєкту.

unian.ua