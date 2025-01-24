Вечір Аттіли Йожефа у День угорської культури

Громадська організація Pro Cultura Subcarpathica 22 січня організувала вечір Аттіли Йожефа з нагоди Дня угорської культури. Захід відбувся у курії імені Перені.

На заході виступили Міклош Х. Вечей, угорський актор, лауреат премії Junior Prima, та Ерік Темпфлі, угорський піаніст, лауреат премії Артісюса, з виставою під назвою «Mondjad, Atikám!». Вистава йде в репертуарі Театру комедії з 2018 року.

На початку вечору всіх присутніх привітав тимчасово повірений у справах Консульства Угорщини в м. Берегово Іштван Дьєбнар. Він підкреслив, що День культури стає справжнім святом, коли ми підбиваємо підсумки.

– «Плекаємо і бережемо рідну мову. Ми шануємо та передаємо наші традиції та народні звичаї».

Степан Черничко, ректор Закарпатського угорського інституту імені Ракоці Ференца ІІ, у своєму вітальному слові зазначив, що угорська культура виживатиме, процвітатиме та розвиватиметься лише тоді, коли ми її культивуємо. Як він сказав:

– «Без спільноти немає культури, як і без культури немає спільноти. Якщо ці двоє знайдуть один одного і не покинуть один одного, то ця культура буде продовжувати розвиватися і процвітати».

Після привітань відбулася вистава під назвою «Mondjad, Atikám!».

«Що для нас означає Аттіла Йожеф?» Ми знаємо його життя. У нас є його улюблений вірш. Протягом життя ми знову і знову переосмислюємо його рядки. Але ми рідко замислюємося про згубну пристрасть і бажання любити, які жили в ньому. «З силою божевілля, Аттіла Йожеф іноді сягав глибше з кожним словом, ніж будь-хто інший до нього», – пише про нього Шандор Мараі у своєму щоденнику. З цієї глибини черпав Міклош Х. Вечей, з якого він намагається показати життєвий шлях поета, його кохання та уривки з його віршів.

Своїм виступом Міклош Х. Вечей передав глядачам відразу кілька почуттів. У монодрамі біографічні елементи поєдналися з фрагментами поезії.

Угорський журналіст і театрознавець Габор Бота в одній зі своїх статей пише про виставу:

«Перед нами нескінченно крихкий, дуже легко вразливий, гострий як бритва розум, не позбавлений геніальності, але все ж людина, яка може впасти на підлогу в мить ока, в якій вогонь і вода присутні разом, його емоційна амплітуда коливань значно перевищує норму». В одну мить він падає, а в наступну — ширяє в хмарах, а потім — майже в агонії. Х. Вечей здатний показати цю бурхливу, руйнівну життєву подорож, постійне переміщення від холоду до гарячого, а потім знову, на загальний огляд.

Артистів зустрічав повний зал і нагородив оваціями

Реалізацію програми підтримали уряд Угорщини та Фонд Бетлена Габора.