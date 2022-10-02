Вже 9 країн Європи заявили, що підтримують членство України в НАТО

Вони закликали Росію вивести війська з усіх окупованих територій України.

Президенти 9 країн Центральної і Східної Європи підтримують членство України в НАТО.

Про це йдеться у спільній заяві дев’яти президентів, оприлюдненій на сайті президента Литви.

Зокрема, президенти країн Центральної і Східної Європи заявили, що відвідували Київ під час війни і на власні очі бачили наслідки російської агресії, і тому вони не можуть зберігати мовчання в умовах кричущого порушення міжнародного права Російською Федерацією.

“Ми повторюємо нашу підтримку суверенітету і територіальній цілісності України. Ми не визнаємо і не будемо визнавати російські спроби анексії української території. Ми твердо підтримуємо рішення саміту НАТО у Бухаресті від 2008-го року стосовно майбутнього членства України”, – сказано у повідомленні.

Також вони зауважили, що усі ті, хто скоює злочини агресії, мають бути притягнутими до відповідальності.

“Ми підтримуємо Україну в її обороні проти російського вторгнення, вимагаємо від Росії негайно вийти з усіх окупованих територій і закликаємо союзників суттєво збільшити їхню військову підтримку України”, – наголошують автори заяви.

Під цією заявою підписалися президент Чехії Мілош Земан, президент Естонії Алар Каріс, президент Латвії Егілс Левітс, президент Литви Гітанас Науседа, президент Північної Македонії Стево Пендаровський, президент Чорногорії Міло Джукановіч, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоганніс і президент Словаччини Зузана Чапутова.

ukrinform.ua