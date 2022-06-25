Видання «Нью Йорк Таймс» знову «інформувало» про угорців на Закарпатті

16 червня газета «Нью Йорк Таймс» опублікувала статтю про угорців Закарпаття. Як повідомляє угорське видання Index, журналістка «Таймс» відвідала захід з нагоди 102-ї річниці Тріанонського мирного договору в селі Геча. Відразу на початку статті американська кореспондентка звернула увагу читачів на те, що хоча вона перебуває в Україні, угорська історична пам’ятка була прикрашена не жовто-блакитним прапором України, а червоно-біло-зеленим – кольорами угорського прапора.

Згідно з репортажем, український уряд зі все більшою стурбованістю спостерігає за лояльністю угорців Закарпаття до суперечливої ​​політики уряду Угорщини стосовно російського вторгнення. Кореспондент також поскаржився, що більшість угорців Закарпаття дивляться угорське державне телебачення, яке «часто транслює російський наратив» своїм глядачам.

Журналіст перераховує антиукраїнські змови, посилаючись на анонімних українців. Згадує також інтерв’ю з Дюлою Фодором, проректором Закарпатського Угорського Інституту ім. Ференц Ракоці ІІ. Проректор заперечує правдивість змісту статті про нього. За його словами, він мав приватну розмову з журналістом, якому не дав дозволу використати та опублікувати почуте. Він написав:

«На додаток до вищезгаданого грубого порушення журналістської етики та моральних норм людини, Еріка Соломон передала інформацію не у спосіб, який відповідав би тому, що було сказано під час розмови. Уривки, які вона публікує, є короткими, вирваними з контексту висловлюваннями, які за своїм виглядом не узгоджуються з тим, що насправді було сказано під час приватної розмови 4 червня».

Повну заяву Дюли Фодора можна прочитати ТУТ.

Це не перший випадок, коли «Нью Йорк Таймс» надає спотворену інформацію про місцевих угорців. У 2018 році один із журналістів газети провів тиждень на Закарпатті, щоб дослідити становище угорців на Закарпатті. Американський кореспондент спілкувався з президентом Інституту Ракоці Ільдіко Орос і проректором Дюлою Фодором. Проте інтерв’ю, які він зробив, були висвітлені не повністю, він публікував їх за власною інтерпретацією, з великою кількістю антиугорського підтексту. У відповідь керівництво інституту оприлюднило повний запис інтерв’ю та спростувало дезінформацію автора в додатковій інформаційній статті.

Фото: Diego Ibarra Sanchez/The New York Times