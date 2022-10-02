Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 412 дітей

Внаслідок збройної агресії російської федерації в Україні загинуло 412 дітей, понад 784 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Станом на ранок 2 жовтня 2022 року більше ніж 1196 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 412 дітей загинуло та понад 784 отримали поранення різного ступеню тяжкості”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідні цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

За даними ОГП, найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 402, Харківській – 246, Київській – 116, Миколаївській – 75, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57, Запорізькій – 50, Дніпропетровській – 29.

Зокрема, інформується, що 25 вересня поблизу села Курилівка Куп’янського району Харківської області внаслідок прицільного обстрілу ворогом колони цивільних машин з людьми, які намагалися евакуюватися, загинуло 13 дітей.

gp.gov.ua