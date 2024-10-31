Володимир Зеленський в Ужгороді відвідав поранених захисників

Під час візиту на Закарпаття Володимир Зеленський відвідав поранених захисників, які проходять реабілітацію у медзакладах Ужгорода.

Про це повідомили на сайті Офісу президента України.

В Ужгороді президент Володимир Зеленський відвідав клінічний центр, де українські захисники проходять реабілітацію після поранень, яких зазнали в боях на Донеччині, Харківщині та в Курській області.

Президент поспілкувався з воїнами та відзначив їх державними нагородами: орденами „За мужність” ІІІ ступеня, медалями „За військову службу Україні” та „Захиснику Вітчизни”.

„Дякую від усіх наших людей — від усієї України — за таку потрібну роботу, службу, хоробрість. Хоробрість, яка завжди має вирішальне значення — і на полі бою, і в політичних рішеннях”, — сказав Володимир Зеленський.

Глава держави також оглянув кабінети рентгенівської діагностики судин та реабілітації, які оснащені сучасним обладнанням та приладами для лікування.

У середу, 30 жовтня, президент Володимир Зеленський приїхав в Ужгород з робочим візитом. Глава держави зустрівся з представниками бізнесу Закарпатської області в межах економічної платформи „Зроблено в Україні”.

Також глава держави поспілкувався з підприємцями, зокрема з представниками релокованих компаній із Харкова, Мелітополя, Дніпра та Нікополя.

Forrás: president.gov.ua