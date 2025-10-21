Воєнний стан і мобілізацію продовжили до лютого 2026 року

Kárpátalja.ma Hовини

Дію продовжено на 90 діб з 5 листопада 2025 року до лютого 2026 року.

Hadiállapot és mozgósítás: újra megszavazták az indítványt

Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт, яким продовжено термін дії воєнного стану.

За закон „Про затвердження указу президента України „Про продовження строку дії воєнного стану в Україні” (реєстраційний №14128) проголосувало 317 народних депутатів. 

Відповідно до нього продовжено з 5 години 30 хвилин 5 листопада 2025 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні.

Тобто йдеться про його продовження до 3 лютого 2026 року.

Також Рада продовжила до лютого 2026 року і термін загальної мобілізації.

За закон „Про затвердження указу президента України „Про продовження строку проведення загальної мобілізації” (реєстраційний №14129) проголосувало 315 нардепів.

Цим законом також на 90 діб продовжено і загальну мобілізацію в Україні. 

unian.ua