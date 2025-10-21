Воєнний стан і мобілізацію продовжили до лютого 2026 року

Дію продовжено на 90 діб з 5 листопада 2025 року до лютого 2026 року.

Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт, яким продовжено термін дії воєнного стану.

За закон „Про затвердження указу президента України „Про продовження строку дії воєнного стану в Україні” (реєстраційний №14128) проголосувало 317 народних депутатів.

Відповідно до нього продовжено з 5 години 30 хвилин 5 листопада 2025 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні.

Тобто йдеться про його продовження до 3 лютого 2026 року.

Також Рада продовжила до лютого 2026 року і термін загальної мобілізації.

За закон „Про затвердження указу президента України „Про продовження строку проведення загальної мобілізації” (реєстраційний №14129) проголосувало 315 нардепів.

Цим законом також на 90 діб продовжено і загальну мобілізацію в Україні.

