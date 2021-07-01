Вручення дипломів у Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ

Церемонія урочистого закриття навчального року ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ відбулася 25 червня. Цього року загалом 274 студенти змогли отримати свої дипломи в Берегівській реформатській церкві.

Захід розпочався з ушанування історичних прапорів, а потім Ференц Тарацкезі, провідний пастор реформатської громади в Берегові, привітав присутніх.

У своїй щорічній доповіді з підсумками навчального року Степан Черничко, ректор ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ, наголосив, що у 2020 році інститут посів 141 місце серед вищих навчальних закладів України, що входять до списку найпрестижніших закладів. Особливо цінним результатом є те, що лише чотири з 8 вищих навчальних закладів, які діють на Закарпатті, потрапили до списку 200 найкращих, а Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ посів друге місце.

– На початку навчального року 814 студентів розпочали навчання на рівні «бакалавр» та 127 на рівні «магістр», тож загалом за 19 навчальними програмами у нас було 941 студентів. Фаховий коледж ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ проводив навчання на 5 спеціальностях для 318 учнів.

Окрім цього, інститут діє як навчальне місце для 13 неакредитованих в Україні курсів, 6 угорських вищих навчальних закладів, в яких у 2020/2021 навчальному році навчались 293 особи.

На додаток до спеціальностей вищої освіти, Інститут розширив свій профіль підготовки до професійного навчання та професійної підготовки середньої школи. Загалом 216 осіб навчались на 14 курсах у 2020/2021 навчальному році. Центр професійної підготовки ім. Еде Егана, розпочав виконувати цю діяльність спільно з угорськими партнерами.

Ніщо не вказує на успіх краще, ніж той факт, що сьогодні вони можуть отримати диплом, що засвідчує їхні академічні досягнення. Сьогоднішній день є доказом того, що вони зробили правильний вибір, прийняли правильні рішення, і рішення призвело до успіху. А для успіху потрібні рішучість, знання, удача і, звичайно, багато роботи, – підсумував ректор.

Балаж Ганко, заступник державного секретаря міністерства інновацій та технологій Угорщини, сказав: – Коли ми говоримо про менталітет угорської вищої освіти, ми віримо і робимо так, щоб випускники просували справу нації, економіки, і вони просувають нашу стратегію.

Виступаючи з промовою перед випускниками, Олексій Петров, голова Закарпатської обласної ради, сказав:

Студентські дні тепер залишились позаду, а робочі дні чекають на вас. Протягом багатьох років викладачі передавали свої знання, досвід та оснащували вас чеснотами, які можуть згодом стати у пригоді. Такі, як важка праця, чесність та навчання, сказав Він. – Шановні випускники! Працюйте так, щоб країна, Закарпаття та громада могли відчути вашу роботу. Я хотів би, щоб ви могли продовжувати вчитися. Повірте, і країна, і округ, і кожна невеличка громада потребують ваших знань, праці та активної енергії.

Від імені випускників виступив Аттіла Мінчич, випускник кафедри біології. Після цього відбулася урочиста присяга випускників.

1 січня 2021 року набуло чинності нове державне положення про видачу дипломів, що надаються у вищих навчальних закладах.

Були скасовані так звані «державні дипломи», і одночасно скасовано «червоні дипломи» (дипломи з відзнакою). У той же час випускники з видатними навчальними успіхами були нагороджені дипломами, що містять інформацію про видатні заслуги студентів.

Після цього випускники отримали свої дипломи, а потім прозвучав Гімн студентів.







Fotó: Fülöp László

Ільдіко Орос, президент ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ, згадала про труднощі та позитивні сторони минулого року.

Тепер у мене після рукостискання залишилось лише одне – передати вам останнє наставлення, яке може допомогти вам поза нашими стінами, на яке ви можете покластися, якщо відчуваєте трохи втому в рутинній буденності.

Насамкінець, поділилася своїми думками з присутніми словами Ілони Зріні. “… Поважайте людей, будьте раді спілкуванню з незнайомими людьми, знайте, що за вами також спостерігають і люблять і на чужині, бо той, хто поважає інших, поважає самого себе”.

Після цього нагороду Золтана Каллоша закордонним угорцям було вручено майстру художньої кераміки, Ендре Гіді. Він отримав визнання за видатну творчу діяльність в угорському образотворчому мистецтві на Закарпатті, за вклад у збереженні угорської культури Закарпаття та за громадську діяльність в інтересах угорської громади.

Завершенням стало те, що представники історичних парафій попросили Божого благословення для присутніх.

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